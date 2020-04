Yoshiro Mori, voorzitter van het organisatiecomité voor de Olympische Spelen van 2021 in Tokio, stelt dat het vierjaarlijkse evenement definitief geschrapt moet worden als het coronavirus ook volgend jaar wereldwijd nog niet onder controle is.

De Spelen zouden eigenlijk komende zomer worden gehouden in Tokio, maar zijn door de coronacrisis uitgesteld naar 23 juli tot en met 8 augustus 2021. Toch is het de vraag of het virus tegen die tijd genoeg onder controle is, want het is geen optie om het evenement nóg een keer uit te stellen.

"Als er nog steeds sprake is van een pandemie, dan worden de Spelen definitief geschrapt", zegt Mori tegen de Japanse sportkrant Nikkan. "Maar we moeten er wel in blijven geloven. De Spelen in 2021 zouden veel meer waarde hebben dan voorgaande edities, want dat zou betekenen dat we een moeilijk gevecht hebben gewonnen."

Eerder liet voorzitter Thomas Bach van het internationaal olympisch comité (IOC) al weten dat het niet mogelijk is om de Spelen nóg een jaar uit te stellen. Bovendien stelt het hoofd van de Japanse gezondheidsorganisatie dat er eerst een vaccin moet worden gevonden.

"Ik zeg niet dat Japan de Spelen wel of niet door moet laten gaan. Maar als er geen effectief vaccin is ontwikkeld, dan verwacht ik dat het heel lastig wordt om de Olympische Spelen te organiseren", zegt voorzitter Yoshitake Yokokura van de gezondheidsorganisatie in Japan.

Organisatorisch en financieel was het al lastig voor Japan om de Spelen van 2020 naar 2021 te verplaatsen. Volgens berekeningen loopt het Aziatische land mogelijk 4 miljard euro mis vanwege het uitstel van de Spelen, mede door de kosten voor het onderhouden en huren van stadions.

