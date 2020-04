Los Angeles Lakers heeft een bedrag van 4,6 miljoen dollar (omgerekend circa 4,3 miljoen euro) teruggegeven aan een noodfonds voor organisaties die door de coronacrisis in financiële problemen zijn geraakt. De club uit de NBA denkt dat kleinere bedrijven de financiële steun harder nodig hebben.

De Lakers hadden zich wel aangemeld voor het zogenoemde Paycheck Protection Program, maar het geld in het door de overheid opgezette noodfonds was snel op. Uiteindelijk bleek dat veel grote organisaties financiële steun hadden ontvangen en veel kleine bedrijven buiten de boot vielen, wat een storm van kritiek opleverde.

"Wij kwamen in aanmerking voor een lening en hebben die ook gekregen. Toen we erachter kwamen dat er geen geld meer over was, hebben we onze uitkering teruggestort zodat de financiële steun naar de organisaties kan gaan die de lening het hardste nodig hebben", zeggen de Lakers in een verklaring tegen ESPN.

Met de lening uit het noodfonds kunnen kleine bedrijven onder meer de salarissen van werknemers blijven betalen. Bedrijven komen in aanmerking voor financiële steun als ze kunnen aantonen dat 75 procent van het geld wordt gebruikt om werknemers op de loonlijst te betalen en er geen ontslagen vallen.

Naast de Los Angeles Lakers, dat wordt gezien als een van de rijkste teams in de NBA, ontvingen ook andere grote Amerikaanse bedrijven zoals hamburgerketen Shake Shack en autobedrijf AutoNation een fors bedrag uit het noodfonds. Ook die organisaties hebben het geld inmiddels teruggestort.

Het NBA-seizoen werd op 11 maart stilgelegd, nadat Utah Jazz-speler Rudy Gobert positief was getest op het coronavirus. Hoewel de Amerikaanse regering de sport in de Verenigde Staten zo snel mogelijk wil hervatten, is het nog niet bekend wanneer en of de competitie kan worden afgemaakt.

