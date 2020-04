Viktor An stopt nu echt met shorttrack. De 34-jarige geboren Zuid-Koreaan, die sinds 2011 de Russische nationaliteit heeft, zette eind 2018 al een punt achter zijn loopbaan, maar keerde nog geen half jaar later alweer terug in de sport.

An nam in september 2018 afscheid van het shorttrack omdat hij meer tijd wilde besteden aan zijn gezin, maar hij blies in februari 2019 zijn carrière nieuw leven in met als doel om mee te doen aan het WK van dit jaar in Seoel en de Olympische Spelen van 2022 in Peking.

Het WK werd onlangs echter afgelast door de coronacrisis en Ahn schrijft maandag in een uitgebreide brief die is gepubliceerd door de Russische website R-Sport dat hij fysiek gezien niet in staat is om nog een jaar te schaatsen omdat hij constant pijn ervaart aan zijn knie.

"Van jongs af aan heb ik veel getraind en ik dacht zelf niet dat ik mijn carrière zo lang kon voortzetten. Een ernstige knieblessure in 2008 was een groot keerpunt in mijn leven. Velen hebben mij aangeraden de sport te verlaten. Nu ik erover nadenk, realiseer ik me dat daar voldoende redenen voor waren."

An succesvolste olympiër ooit in shorttrack

An is de succesvolste olympiër ooit in het shorttrack. Hij won bij de Spelen van 2006 drie keer goud (1.500 meter, 1.000 meter en relay) en eenmaal brons (500 meter) namens Zuid-Korea en bij de Spelen van 2014 drie keer goud (1.000 meter, 500 meter en aflossing) en eenmaal brons (1.500 meter) namens Rusland.

De legende, die voor Rusland uitkwam na onenigheid met de technische staf van de Zuid-Koreaanse shorttrackbond, mocht niet meedoen aan de Spelen van 2018, omdat hij genoemd werd in het WADA-rapport van onderzoeker Richard McLaren over het in 2014 door de staat gestuurde dopingsysteem in Rusland.

An, die een van de belangrijkste concurrenten was van Sjinkie Knegt, pakte ook nog eens achttien wereldtitels en twee keer het eindklassement in de wereldbeker. Hij veroverde na zijn rentree alleen in november nog twee keer zilver bij de wereldbekerwedstrijden in Salt Lake City.