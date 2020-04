Door het coronavirus gaat 28 april dit jaar de boeken in als een dag zonder sport, maar in het verleden was dit uiteraard anders. In de rubriek Toen er nog sport was kijkt NU.nl aan de hand van foto's terug op sportgebeurtenissen op dezelfde dag in eerdere jaren.

28 april 1923: Voor het eerst in de historie wordt de finale van de FA Cup op Wembley gespeeld. Bolton Wanderers verslaat in het legendarische stadion voor de ogen van ruim 126.000 toeschouwers West Ham United met 2-0. (Foto: Getty Images)

28 april 1991: Ayrton Senna wint vanaf poleposition de Grand Prix van San Marino. Hij blijft op het circuit van Imola zijn McLaren-teamgenoot Gerhard Berger 1,6 seconden voor. Ruim drie jaar later overleed Senna op datzelfde circuit aan de gevolgen van een crash. (Foto: Getty Images)

28 april 1993: Oranje grijpt in de WK-kwalificatie op de valreep een punt tegen Engeland. Door twee late doelpunten van Dennis Bergkamp en Peter van Vossen wordt het in Londen 2-2. Mede daardoor weet Nederland zich ten koste van de Engelsen te plaatsen voor het WK in de Verenigde Staten. (Foto: Pro Shots)

28 april 2012: Luis Suárez is namens Liverpool op schot tegen Norwich City. De Uruguayaan maakt in het met 0-3 gewonnen duel alle drie de treffers, waarvan zijn laatste de mooiste is. De oud-Ajacied schiet de bal vanaf de middenlijn binnen. (Foto: Getty Images)

28 april 2013: Maria Sharapova schrijft het WTA-toernooi van Stuttgart op haar naam, door in de finale van de Chinese Li Na te winnen. Ze wordt voor haar prestaties ook nog eens beloond met een Porsche. (Foto: Getty Images)

28 april 2015: Neymar en Lionel Messi vieren een van de zes doelpunten van FC Barcelona tegen Getafe. 'Barça' was in 2015 ongenaakbaar, want de ploeg won La Liga, de Copa del Rey en de Champions League. (Foto: Pro Shots)

28 april 2017: Kampioen VVV-Venlo krijgt in de Eerste Divisie een pak slaag van Jong Ajax, dat onder aanvoering van Abdelhak Nouri met 1-4 wint in De Koel. De middenvelder is de aangever bij de eerste drie treffers van de Amsterdammers en gaat na afloop gewillig op de foto met Limburgse fans. (Foto: Pro Shots)

28 april 2019: Annemiek van Vleuten wint op fraaie wijze Luik-Bastenaken-Luik. Ze rondt een lange solo succesvol af in de Waalse heuvelklassieker, die voor de derde keer werd gehouden bij de vrouwen. (Foto: Pro Shots)