Door het coronavirus gaat 27 april dit jaar de boeken in als een dag zonder sport, maar in het verleden was dit uiteraard anders. In de rubriek Toen er nog sport was kijkt NU.nl aan de hand van foto's terug op sportgebeurtenissen op dezelfde dag in eerdere jaren.

27 april 1964: Dolle vreugde bij spelers Tommy Heinsohn en Bill Russell en coach Red Auerbach, omdat Boston Celtics voor de zesde keer op rij kampioen is van de NBA. San Francisco Warriors is met 105-99 verslagen. (Foto: Getty Images)

27 april 1983: Ronald Koeman in actie tegen Zweden (0-3-verlies) tijdens zijn eerste interland voor het Nederlands elftal. Ook broer Erwin Koeman maakt die avond in Utrecht zijn debuut. (Foto: Pro Shots)

27 april 1994: Ryan Giggs maakt de 0-2 in de Premier League-wedstrijd tegen Leeds United en viert dat met Manchester United-ploeggenoot Paul Ince. (Foto: Pro Shots)

27 april 1997: Heinz-Harald Frentzen wint in San Marino zijn eerste van in totaal drie Grands Prix. De Duitser is sneller dan de Ferrari's van Michael Schumacher en Eddie Irvine. (Foto: Getty Images)

27 april 2001: Manchester United presenteert Ruud van Nistelrooij, die voor 65 miljoen gulden wordt overgenomen van PSV. (Foto: Pro Shots)

27 april 2005: Het bloed druipt van het hoofd van Middlesbrough-middenvelder Gareth Southgate tijdens de confrontatie met Newcastle United (Foto: Pro Shots)

27 april 2008: Een kolderiek duel om de bal tijdens het NBA-duel Washington Wizards-Ceveland Cavaliers. (Foto: Pro Shots)

27 april 2008: Rafael Nadal wint voor de vierde keer op rij het ATP-toernooi van Monte Carlo en viert dat liggend op het gravel. Hij verslaat Roger Federer met 7-5 en 7-5. (Foto: Getty Images)

27 april 2014: Na een 1-1-gelijkspel bij Heracles Almelo is Frank de Boer voor de vierde keer als trainer kampioen met Ajax. Hij poseert met de schaal, terwijl captain Siem de Jong hem probeert te raken met een bos bloemen. (Foto: Pro Shots)