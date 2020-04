Martijn Kleermaker heeft zaterdag voor een stunt gezorgd bij de PDC Home Tour. De 29-jarige Harderwijker rekende in zijn eerste wedstrijd op het toernooi af met Michael Smith, de nummer vijf van de wereld: 5-3.

Het zag er in eerste instantie niet naar uit dat Kleermaker voor een stunt zou zorgen. De nummer 101 van de Order of Merit keek al snel aan tegen een 3-0-achterstand. Kleermaker won daarna vijf legs op rij en ging met een gemiddelde van 97,71 met de zege aan de haal.

Kleermaker speelt later op zaterdag nog tegen Matt Clark en Harry Ward. Als hij ook die partijen weet te winnen plaatst hij zich voor de tweede fase in het toernooi. Eerder wisten ook Geert Nentjes en Jelle Klaasen de groepsfase al te overleven.

Jan Dekker werd eerder deze week met drie nederlagen uitgeschakeld in de Home Tour. Ook Niels Zonneveld slaagde er niet in om zich te plaatsen voor de tweede fase. Mike van Duivenbode is maandag de laatste Nederlander die nog in actie komt.

De Home Tour geldt als virtueel alternatief tijdens de coronacrisis. In de eerste fase worden 32 dagen op rij poules afgewerkt door steeds vier spelers die vanuit hun eigen huis door middel van een videoverbinding meedoen aan het toernooi. Alle groepswinnaars bereiken de tweede fase, waarvan het format nog onbekend is omdat niet duidelijk is wanneer er weer in het echt kan worden gedart.