Martijn Kleermaker heeft zaterdag voor een enorme stunt gezorgd op de PDC Home Tour. De Gelderlander werd mede dankzij een zege op Michael Smith winnaar van groep 9 en plaatste zich zodoende voor de tweede fase van het nieuwe digitale dartstoernooi.

Kleermaker bewerkstelligde een fraaie comeback in de openingspartij tegen Smith, de nummer vijf van de wereld en vice-wereldkampioen van 2019. Hij kwam al heel snel op een schier kansloze 0-3-achterstand, maar pakte daarna knap vijf legs op rij en daarmee een 5-2-overwinning.

De mondiale nummer 101, die begin dit jaar op Q-School een Tourkaart van de PDC veroverde en de afgelopen jaren speelde bij de BDO, verslikte zich daarna in Matt Clark (3-5 door veel gemiste dubbels), maar herstelde zich daarna weer tegen Harry Ward (5-2).

Kleermaker was desondanks afhankelijk van het resultaat van de laatste wedstrijd van de avond tussen Clark en Smith. Clark mocht niet vier legs pakken en Smith mocht niet met minimaal vier legs verschil winnen. Het werd 3-5 voor Smith, waardoor Kleermaker kon juichen.

Eindstand groep 9 1. Martijn Kleermaker 3-4 (+3)

2. Michael Smith 3-4 (+2)

3. Matt Clark 3-4 (+2)

4. Harry Ward 3-0 (-7)

Kleermaker derde Nederlander in tweede fase

Kleermaker drong als derde Nederlander door naar de tweede fase van de Home Tour. Geert Nentjes en Jelle Klaasen slaagden daar eerder ook in door eerste te worden in respectievelijk groep 4 en 7. Niels Zonneveld en Jan Dekker lukten dat niet en eindigden als vierde en laatste in groep 1 en 3.

Smith is niet de enige wereldtopper die naast de groepswinst greep op dit toernooi. Wereldkampioen Peter Wright en Gerwyn Price moesten ook al genoegen nemen met de tweede plaats in hun groep. Het trio is mogelijk nog niet uitgeschakeld, omdat niet alle 128 Tourkaarthouders zich hebben aangemeld.

De Home Tour geldt als alternatief tijdens de coronacrisis. In de eerste fase worden 32 dagen op rij poules afgewerkt door steeds vier spelers. Alle groepswinnaars bereiken de tweede fase, waarvan het format nog onbekend is omdat niet duidelijk is wanneer er weer in het echt kan worden gedart.