Valentino Rossi hoopt in 2021 nog actief te zijn in de MotoGP. De 41-jarige Italiaan neemt het besluit daarover nog voordat het huidige seizoen begint.

Door de coronacrisis zijn de eerste elf Grands Prix van het seizoen al afgelast. De GP van Tsjechië op 9 augustus is de eerste race die nog wel op de kalender staat.

"Het zou niet leuk zijn om zonder te racen afscheid te moeten nemen", zei de negenvoudig wereldkampioen zaterdag in een videochat van zijn team Yamaha. "Ik hoop er in 2021 nog bij te zijn, de beslissing daarover moet vallen voor de start van het wereldkampioenschap."

In januari werd al bekend dat Rossi aan zijn laatste seizoen bij topteam Monster Energy Yamaha MotoGP begint. De routinier moet aan het einde van het jaar plaatsmaken voor de 21-jarige Fransman Fabio Quartararo.

'Ik wil stoppen op het circuit'

Yamaha bood Rossi aan om de plek van Quartararo bij zusterteam Petronas Yamaha SRT over te nemen. 'The Doctor' wilde eerst zijn niveau testen tijdens enkele races om te zien of hij nog een jaar aan zijn imposante carrière wilde vastplakken.

"In het tweede deel van vorig seizoen was ik vaak te langzaam om voor de plekken in de top vijf te vechten. Daarom had ik in de eerste vijf of zes races van dit seizoen willen kijken hoe goed ik nog was. Er zijn wat dingen veranderd binnen het team en ik heb een nieuwe hoofdmonteur. Mogelijk brengt dat me terug naar de top."

Rossi, die vorig jaar slechts zevende werd in de WK-stand, zal zijn besluit nu moeten nemen zonder te weten hoe goed hij nog is. "Het liefst wil ik doorgaan, maar het is geen makkelijke situatie. Ik wil in elk geval stoppen op het circuit."