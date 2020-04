Door het coronavirus gaat 26 april dit jaar de boeken in als een dag zonder sport, maar in het verleden was dit uiteraard anders. In de rubriek Toen er nog sport was kijkt NU.nl aan de hand van foto's terug op sportgebeurtenissen op dezelfde dag in eerdere jaren.

26 april 1992: David Batty, Lee Chapman en Eric Cantona vieren de landstitel met Leeds United in de First Division van de Football League, op dat moment het hoogste niveau van Engeland. Het was het laatste seizoen voor de Premier League zijn intrede deed. (Foto: Pro Shots)

26 april 2005: Andriy Shevchenko schiet de 1-0 binnen voor AC Milan in het thuisduel met PSV in de halve finales van de Champions League (2-0). PSV wint de return in het Philips Stadion met 3-1, maar dat is niet genoeg om de eindstrijd te bereiken. (Foto: Pro Shots)

26 april 2011: Octopus Iker voorspelt dat Real Madrid het tweeluik met FC Barcelona in de halve finales van de Champions League wint. Hij krijgt ongelijk, want Barcelona bereikt de finale en wint het miljoenenbal ook. (Foto: Pro Shots)

26 april 2012: Amir Johnson van Toronto Raptors bedankt het publiek in de laatste thuiswedstrijd van het seizoen. Het NBA-seizoen 2011/2012 werd door langdurige cao-onderhandelingen met de spelers ingekort naar 66 wedstrijden, waar het er normaal 82 zijn. (Foto: Pro Shots)

26 april 2015: Kei Nishikori wint het ATP-toernooi van Barcelona door Pablo Andújar in de finale te verslaan. De Japanner krijgt een erehaag en neemt de traditionele duik in het zwembad. (Foto: Getty Images)

26 april 2018: Arsenal-spits Alexandre Lacazette gaat naar de grond in het heenduel met Atlético Madrid in de halve finales van de Europa League. De Fransman scoort in het Emirates Stadium (1-1), maar 'The Gunners' verliezen de return in Madrid. (Foto: Pro Shots)

26 april 2019: Williams-coureur George Russell rijdt tijdens de eerste vrije training van de Grand Prix van Azerbeidzjan over een losliggende putdeksel en loopt flinke schade op aan zijn auto. (Foto: Pro Shots)