De UFC zal over twee weken weer beginnen met het houden van MMA-gevechten. De Amerikaanse bond organiseert in mei drie evenementen in Florida, zonder publiek.

De UFC keert op 9 mei terug met UFC 249 in de VyStar Veterans Memorial Arena in Jacksonville. Daarna volgen er in datzelfde (lege) stadion in het noorden van Florida nog evenementen op 13 mei en 16 mei.

"Mijn team is er klaar voor en de vechters kunnen niet wachten om weer te beginnen", zegt UFC-baas Dana White op de site van zijn organisatie.

De UFC kreeg veel kritiek omdat het als laatste grote sportorganisatie wedstrijden bleef organiseren in de coronacrisis. White deed er alles aan om UFC 249 te houden op 18 april - hij had een casino op een indianenreservaat in Californië bereid gevonden om het evenement te huisvesten - maar hij bezweek uiteindelijk onder de druk van uitzendgemachtigde ESPN en stelde het evenement uit.

White beloofde toen wel dat de UFC als eerste grote Amerikaanse sportorganisatie zou terugkeren en dat lijkt hem te gaan lukken. De UFC heeft nu ook de steun van de lokale politiek, want Florida besloot vorige week dat sportorganisaties met een nationaal publiek gelden als een "essentieel bedrijf" in de staat.

"Terwijl we stap voor stap toewerken naar het herstel van de economie, zijn we trots dat deze UFC-evenementen in Jacksonville gehouden kunnen worden", zegt burgemeester Lenny Curry. "De UFC heeft een veilig en verstandig plan gepresenteerd voor het gebruik van de VyStar Veterans Memorial Arena."

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.