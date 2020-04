Sportkoepel NOC*NSF heeft de samenwerking met de Nederlandse Loterij vrijdag met een jaar verlengd. In de nieuwe overeenkomst is een "substantiële verhoging" van de financiële bijdrage opgenomen, waardoor er een extra miljoen euro in het speciale coronanoodfonds voor de sport kan worden gestopt.

De Nederlandse Loterij geldt al enige tijd als belangrijke financier van de Nederlandse sport. De huidige overeenkomst zou in december aflopen, maar is nu verlengd tot het einde van 2021.

"Nu heel Nederland en ook de sport zo zwaar getroffen wordt door het virus en de gevolgen van de maatregelen van het kabinet, is het erg fijn dat we partners hebben die solidair zijn en dat ook willen blijven", zegt algemeen directeur Gerard Dielessen van NOC*NSF in een verklaring.

Door de nieuwe overeenkomst komt er zogezegd 1 miljoen euro bij voor het noodfonds van NOC*NSF, dat onlangs is opgericht om verenigingen die door de coronacrisis in financiële problemen zijn geraakt te helpen.

Volgens de berekeningen van de sportkoepel dreigt de Nederlandse sport door de coronacrisis zo'n 950 miljoen euro aan inkomsten mis te lopen. NOC*NSF maakte eind maart bekend 4 tot 5 miljoen euro vrij te maken voor het noodfonds.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.