Door het coronavirus gaat 25 april dit jaar de boeken in als een dag zonder sport, maar in het verleden was dit uiteraard anders. In de rubriek Toen er nog sport was kijkt NU.nl aan de hand van foto's terug op sportgebeurtenissen op dezelfde dag in eerdere jaren.

25 april 1993: Marco van Basten in actie namens AC Milan tegen Udinese. Een maand later speelt de dan 28-jarige spits de laatste wedstrijd van zijn carrière, die door een slepende enkelblessure veel te vroeg eindigt. (Foto: Getty Images)

25 april 1992: Paul Gascoigne en Gary Lineker nemen voorafgaand aan de laatste thuiswedstrijd van het seizoen afscheid bij Tottenham Hotspur. Ze krijgen een kleine FA Cup als aandenken, de prijs die ze in 1991 wonnen met de club. (Foto: Pro Shots)

25 april 2004: Vreugde bij Ferrari. Michael Schumacher wint voor de zesde keer in zijn loopbaan de Grand Prix van San Marino. (Foto: Getty Images)

25 april 2010: Door twee goals van Siem de Jong wint Ajax de eerste confrontatie met Feyenoord in de KNVB-bekerfinale met 2-0. De eindstrijd is een tweeluik, waardoor beide supportersgroepen een keer aanwezig kunnen zijn. (Foto: Pro Shots)

25 april 2010: De jury ziet Epke Zonderland vliegen tijdens de brugfinale bij de EK turnen in Birmingham. De Nederlander eindigt als vijfde. (Foto: Pro Shots)

25 april 2012: Dolle vreugde bij Arjen Robben en zijn ploeggenoten. Bayern München plaatst zich in Estadio Santiago Bernabéu via strafschoppen ten koste van Real Madrid voor de Champions League-finale. (Foto: Pro Shots)

25 april 2012: Het gaat er hard aan toe bij het rugby in Australië. Jared Waerea-Hargreaves van Sydney Roosters raakt Matt Cooper van Illawarra Dragons vol in het gezicht. (Foto: Getty Images)

25 april 2015: Door ongeregeldheden in het stadion kan er 45 minuten later pas worden afgetrapt bij de Servische derby tussen FK Partizan en Rode Star Belgrado. (Foto: Pro Shots)