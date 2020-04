De MLB heeft donderdag ook de Boston Red Sox gestraft voor het overtreden van de regels in het kampioensjaar 2018. De honkbalclub is veroordeeld voor het bespioneren van de tegenstanders.

De MLB deed de afgelopen tijd uitgebreid onderzoek naar de Red Sox, die in het eigen stadion extra camera's hadden geplaatst om de handgebaren van de catcher richting de pitcher te kunnen ontleden zodat de slagman wist wat voor bal er naar hem zou worden gegooid.

Video-analist JT Watkinds wordt door de MLB gezien als het brein achter het vals spel. Hij is geschorst voor het seizoen 2020, dat momenteel stilligt door de coronacrisis. Als hij in de toekomst nog een keer in de fout gaat, dan mag hij nooit meer een functie uitoefenen in de sport.

De Red Sox behouden wel gewoon hun titel van twee jaar geleden, toen ze de World Series wonnen ten koste van de Los Angeles Dodgers (4-1). De club mag alleen niet meedoen aan de tweede ronde van de zogeheten 'draft pick', waar clubs de talenten voor het nieuwe seizoen kiezen.

Ook Houston Astros beschuldigd van sabotage

Niet alleen de Red Sox maakten zich schuldig aan sabotage. De Houston Astros werden in januari een stuk zwaarder gestraft door de MLB voor hetzelfde vergrijp in hun kampioensjaar 2017, al raakten zij ook hun titel, die ze eveneens pakten ten koste van de Dodgers, niet kwijt.

De Astros kregen een boete van 5 miljoen Amerikaanse dollar (omgerekend zo'n 4,5 miljoen euro) en mochten het afgelopen seizoen en in de komende jaargang niet hun opwachting maken in de eerste twee rondes van de 'draft pick', waardoor ze dus de grootste talenten misliepen.

Manager AJ Hinch en directeur Jeff Luhnow werden voor een jaar uitgesloten - tot aan het einde van dit jaar - maar eigenaar Jim Crane besloot meteen na de uitspraak van de MLB om Hinch en Luhnow te ontslaan. Zowel Hinch als Luhnow zou al geen salaris meer mogen ontvangen van de Astros.