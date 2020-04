De EK atletiek van 2020 is afgelast. Het toernooi, dat van 25 tot en met 30 augustus zou worden gehouden in Parijs, wordt ook niet ingehaald op een later tijdstip.

De Europese atletiekbond en het lokale organisatiecomité hebben naar eigen zeggen alle mogelijkheden onderzocht om het toernooi te verplaatsen, maar de ontwikkelingen rond het coronavirus maakte dat onmogelijk.

De Franse overheid verbiedt grote evenementen in ieder geval tot september. Daardoor ging er in een eerder stadium ook al een streep door Roland Garros en de Tour de France, die later dit jaar wel alsnog worden afgewerkt als dat mogelijk is.

Sifan Hassan moet door het schrappen van de EK atletiek een paar jaar extra wachten om haar titel te verdedigen op de 5.000 meter. De Nederlandse wereldster veroverde twee jaar geleden in Berlijn goud op die afstand.

Ook het atletiek wordt geteisterd door de coronacrisis. Onlangs werden ook al onder meer de WK indoor, diverse Diamond League-wedstrijden, verschillende prestigieuze marathons en natuurlijk de Olympische Spelen afgelast.

Oslo, dat op 11 juni een Diamond League-wedstrijd zou hebben, organiseert nu op die datum de 'Impossible Games', waarbij atleten het tegen elkaar opnemen. Onder anderen de wereldrecordhouder op de polsstok Mondo Duplantis is present.

