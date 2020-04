Door het coronavirus gaat 24 april dit jaar de boeken in als een dag zonder sport, maar in het verleden was dit uiteraard anders. In de rubriek Toen er nog sport was kijkt NU.nl aan de hand van foto's terug op sportgebeurtenissen op dezelfde dag in eerdere jaren.

24 april 1996: Jürgen Klinsmann schiet namens Duitsland raak van 11 meter en tekent voor de enige treffer in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Oranje in De Kuip. Edwin van der Sar duikt wel richting de goede hoek. (Foto: Getty Images)

24 april 2002: Mark van Bommel viert met Adil Ramzi een treffer van PSV tegen Willem II. De Eindhovenaren winnen met 6-0 van de Tilburgers, maar moeten de landstitel dat seizoen aan Ajax laten. (Foto: Pro Shots)

24 april 2005: Fernando Alonso viert zijn overwinning in de Grand Prix van San Marino. De Spanjaard houdt Michael Schumacher achter zich en boekt zijn derde Grand Prix-zege van het seizoen. (Foto: Pro Shots)

24 april 2005: De Nederlandse handbiker Johan Reekers komt ten val tijdens de Olympus Marathon in Hamburg. Hij eindigt de race desondanks op de derde plek. (Foto: Getty Images)

24 april 2011: Fans van Celtic steken manager Neil Lennon een hart onder de riem tijdens de 'Old Firm' tegen Rangers (0-0). Lennon kreeg in aanloop naar de wedstrijd bompakketten toegestuurd, die allemaal op tijd werden onderschept. (Foto: Pro Shots)

24 april 2016: Wout Poels sprint naar de overwinning in Luik-Bastenaken-Luik. De Limburger is de eerste Nederlander die 'La Doyenne' wint sinds Adrie van der Poel in 1988. (Foto: Pro Shots)

24 april 2018: Roberto Firmino maakt het vierde doelpunt van Liverpool tegen AS Roma in de halve finales van de Champions League. De uiteindelijke 5-2-zege op Anfield blijkt na de 4-2-nederlaag in Rome op 2 mei net genoeg voor 'The Reds' om de finale te bereiken. (Foto: Pro Shots)