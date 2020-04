Roxana Maracineanu, de Franse minister van Sport, heeft nog maar eens benadrukt dat het hervatten van evenementen geen prioriteit is als de maatregelen tegen het coronavirus versoepeld kunnen worden. De voormalige topzwemster acht de kans aanwezig dat er dit jaar helemaal geen sportwedstrijden gehouden kunnen worden.

"Eén ding is zeker en dat is dat sport geen prioriteit is in onze samenleving en ook niet bij de regering", zei Maracineanu woensdagavond bij Eurosport. "De kans is groot dat het verbod op grote publieksevenementen wordt verlengd tot september of zelfs tot het moment dat we een vaccin hebben."

In Frankrijk is er op dit moment een lockdown tot 11 mei en zijn evenementen tot midden juli verboden. Door de huidige coronamaatregelen werden Roland Garros en de Tour de France verplaatst, maar het is de vraag of het Grand Slam-toernooi en de grootste wielerronde van het jaar later in 2020 wel door kunnen gaan.

De Ronde van Frankrijk is naar 29 augustus-20 september verschoven en Roland Garros staat nu van 20 september tot en met 4 oktober op het programma. Maracineanu is niet erg optimistisch over de kans dat die evenementen gehouden kunnen worden.

"Als er al sportwedstrijden door kunnen gaan na midden juli, dan zullen die waarschijnlijk alleen achter gesloten deuren of met strenge restricties kunnen plaatsvinden", benadrukte ze. "Als Roland Garros en de Tour de France afgelast moeten worden, is dat echt niet het einde van de wereld. We zullen onszelf opnieuw moeten uitvinden."

Frankrijk is een van de landen die het zwaarst zijn getroffen door het coronavirus. Alleen in de Verenigde Staten, Italië en Spanje zijn meer mensen aan de gevolgen van het COVID-19-virus overleden dan in Frankrijk.

