Door het coronavirus gaat 23 april dit jaar de boeken in als een dag zonder sport, maar in het verleden was dit uiteraard anders. In de rubriek Toen er nog sport was kijkt NU.nl aan de hand van foto's terug op sportgebeurtenissen op dezelfde dag in eerdere jaren.

23 april 1989: Voor aanvang van zijn laatste duel voor de LA Lakers wordt Kareem Abdul-Jabbar toegesproken door Magic Johnson. Met 38.387 punten is Abdul-Jabbar nog altijd topscorer aller tijden van de NBA. (Foto: Getty Images)

23 april 1995: Prinses Diana feliciteert Michael Chang met zijn zege op het tennistoernooi van Hongkong. De prinses wordt hypocrisie verweten omdat ze aanwezig is op het door een tabakfabrikant gesponsord evenement, een dag nadat ze kankerpatiënten in een ziekenhuis in Hongkong had bezocht. (Foto: Pro Shots)

23 april 1997: Na twee finales op rij sneuvelt Ajax dit jaar in de halve eindstrijd van de Champions League. Juventus is met 4-1 veel te sterk. Doelpuntenmaker Mario Melchiot maakt een fan toch nog blij met zijn shirt. (Foto: Pro Shots)

23 april 2000: Voor het eerst in zijn carrière begint Rubens Barrichello op poleposition. De Braziliaan rijdt de GP van Groot-Brittannië niet uit en ziet David Coulthard de zege pakken op Silverstone. (Foto: Pro Shots)

23 april 2005: Later werden ze allebei trainer, maar hier vieren Mark van Bommel en Phillip Cocu nog als spelers de landstitel met PSV. Vitesse wordt in de kampioenswedstrijd met 3-0 verslagen. (Foto: Pro Shots)

23 april 2014: Uitgeput maar gelukkig viert wereldkampioene Marianne Vos de zege van haar ploeggenote Pauline Ferrand-Prévot in de Waalse Pijl. Vos won de klassieker zelf al vijfmaal. (foto: Getty Images)

23 april 2014: Niemand sprint sneller bergop dan Alejandro Valverde. El Imbatido schrijft ook de Waalse Pijl op zijn naam. (Foto: Pro Shots)

23 april 2016: Goud voor judoka Henk Grol op de EK in het Russische Kazan. De Groninger is voor de derde keer de beste van Europa in de categorie tot 100 kilogram. (Foto: Getty Images)