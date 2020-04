Rob Gronkowski keert als American footballspeler terug in de National Football League (NFL). De dertigjarige Amerikaan wordt bij Tampa Bay Buccaneers herenigd met Tom Brady, met wie hij furore maakte bij New England Patriots.

Gronkowski beëindigde vorig jaar maart zijn carrière en was daarna actief in het showworstelen. De Buccaneers hebben hem overgehaald om het American football weer op te pakken. Hij tekent in eerste instantie voor een jaar.

De tight end speelde van 2010 tot en met 2019 bij de Patriots. Hij won met de club drie keer de Super Bowl (2014, 2017 en 2019) en beleefde in 2010/2011 zijn sterkste seizoen, waarin hij zeventien touchdownpasses ontving, meer dan andere spelers op zijn positie.

Gronkowski vond het na negen seizoenen in de NFL wel mooi geweest, ook omdat hij vaak met blessureleed kampte. "Het is de grootste beslissing uit mijn leven, maar het is tijd om verder te gaan en dat doe ik met een grote glimlach", zei hij destijds.

Gronkowski en Brady vormden gouden koppel

'Gronk' vormde met Brady een gouden koppel bij de Patriots. Gronkowski wordt door kenners gezien als de beste tight end ooit in de NFL en Brady als de beste quarterback in de geschiedenis van de competitie.

Brady verbond zich vorige maand voor twee jaar aan de Buccaneers. De 42-jarige Amerikaan speelde twintig jaar bij de Patriots en won met de club een recordaantal van zes keer de Super Bowl (2001, 2003, 2004, 2015, 2017 en 2019).

Gronkowski en Brady moeten de Buccaneers komend seizoen naar nieuw succes leiden. De club plaatste zich in 2007 voor het laatst voor de play-offs en de enige Super Bowl-zege dateert alweer van 2003.