Door het coronavirus gaat 22 april dit jaar de boeken in als een dag zonder sport, maar in het verleden was dit uiteraard anders. In de rubriek Toen er nog sport was kijkt NU.nl aan de hand van foto's terug op sportgebeurtenissen op dezelfde dag in eerdere jaren.

22 april 2007: Spelers van Internazionale vieren feest na het veroveren van het vijftiende landskampioenschap. Een 1-2-zege bij Siena is genoeg om de titel in de Serie A veilig te stellen. (Foto: Getty Images)

22 april 2012: Rafael Nadal rekent in de finale van het Masters-toernooi in Monte Carlo af met Novak Djokovic: 6-3 en 6-1. De Spanjaard wint het graveltoernooi voor het achtste jaar op rij. (Foto: Pro Shots)

22 april 2013: Robin van Persie vertolkt een hoofdrol in de kampioenswedstrijd van Manchester United. De spits maakt een hattrick tegen Aston Villa (3-0), waardoor 'The Red Devils' voor de twintigste keer de Premier League winnen. (Foto: Getty Images)

22 april 2017: Arjen Robben juicht nadat hij Bayern München in de Bundesliga in eigen stadion naast Mainz schiet. (Foto: Getty Images)

22 april 2017: Michele Scarponi overlijdt op 37-jarige leeftijd. De Italiaanse wielrenner komt om het leven bij een verkeersongeval. (Foto: Getty Images)

22 april 2018: Napoli mag na een fraaie 0-1-overwinning bij koploper Juventus nog even dromen van de landstitel in Italië. Het verschil in de Serie A tussen beide ploegen is nog maar één punt. (Foto: Getty Images)

22 april 2018: Anna van der Breggen is opnieuw de beste in Luik-Bastenaken-Luik. Ze soleert naar de zege in de Belgische wielerklassieker. (Foto: Getty Images)

22 april 2018: Feyenoord is in De Kuip met 3-0 te sterk voor AZ en wint voor de dertiende keer in de clubgeschiedenis de KNVB-beker. (Foto: Pro Shots)

22 april 2019: FC Twente keert terug in de Eredivisie. De formatie uit Enschede is kampioen van de Keuken Kampioen Divisie na een 0-0-gelijkspel tegen Jong AZ. (Foto: Pro Shots)