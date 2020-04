Terwijl praktisch alle grote sportevenementen niet doorgaan door de coronacrisis, begint de jaarlijkse Draft van de National Football League (NFL) donderdag gewoon op de geplande datum. De show zal een stuk soberder zijn dan in de afgelopen jaren, maar uit- of afstel was nooit een optie.

De 156 kilo zware Danny Shelton loopt op 30 april 2015 het podium van het Auditorium Theatre in Chicago op, zwaait uitbundig naar de aanwezige fans, valt in de armen van Roger Goodell en tilt de baas van de NFL met zijn beide voeten van de grond.

Dit soort video's zijn in het afgelopen decennium uitgegroeid tot hét beeld van de NFL Draft: de wat stijve Goodell die de nieuwste spelers van 'zijn' competitie verwelkomt met een 'bear hug', een stevige omhelzing.

Het is een van de dingen die van donderdag tot en met zaterdag níét te zien zal zijn. Vanwege de coronamaatregelen in de Verenigde Staten zal Goodell de spelers niet één voor één omroepen vanaf een podium op het water voor het beroemde Bellagio Hotel en Casino in Las Vegas, maar vanuit de kelder van zijn huis even buiten New York. "Een virtuele omhelzing moet nog wel gaan lukken", grapte de NFL-baas vorige week.

In een studio van tv-zender ESPN in Bristol (Connecticut) zullen een aantal analisten samenkomen voor duiding bij de live-uitzending, maar verder zullen alle betrokkenen bij de Draft thuiszitten. De coaches en technisch directeuren van de 32 clubs zullen alleen virtueel met elkaar en de NFL verbonden zijn, terwijl 58 spelers een camera in huis krijgen zodat hun reacties alsnog uitgezonden kunnen worden.

"We moeten ons allemaal aanpassen", zei Goodell zaterdag tegen NBC Sports. "Maar we wisten dat dit de enige manier is om de Draft deze week te houden."

Danny Shelton omhelst Roger Goodell tijdens de Draft van 2015. (Foto: Getty Images)

'Draft zorgt voor nieuwe hoop'

Het verplaatsen van de Draft is nooit overwogen. Zoveel maakte Goodell eind vorige maand wel duidelijk toen hij in een bericht aan alle NFL-clubs liet weten dat openbare kritiek op het laten doorgaan van het evenement een straf zou kunnen opleveren.

De Draft is de belangrijkste manier voor NFL-clubs om hun selectie te versterken. De 32 teams mogen in zeven rondes om de beurt een nieuwe speler kiezen. Het gaat daarbij vooral om jonge twintigers die klaar zijn met hun carrière bij een universiteit.

Financieel heeft het evenement ook heel veel waarde voor de NFL. De Draft is de afgelopen decennia uitgegroeid tot een essentiële melkkoe buiten het seizoen (september-februari) om, al is het maar omdat drie dagen lang miljoenen Amerikanen naar de tv-uitzending kijken. Vorig jaar werd er een nieuw record neergezet met gemiddeld 6,1 miljoen kijkers.

Goodell benadrukte bij NBC Sports vooral dat de Draft voor afleiding moet zorgen in een sportgek land dat zucht onder de coronacrisis. "Ik geloof dat het zeker dit jaar om hoop gaat. De Draft zorgt bij elke fan en bij elke club voor nieuwe hoop, want je krijgt nieuwe spelers die je kunnen helpen om de Super Bowl te bereiken."

"We denken dat er veel mensen zullen gaan kijken, misschien meer dan ooit. Maar dat is niet hoe we deze Draft zullen beoordelen. We zullen beoordeeld worden op het feit of we ons goed hebben aangepast aan de huidige situatie en dit op een veilige manier vanuit huis hebben kunnen doen."

Schema NFL Draft (Nederlandse tijden) Vrijdag 24 april, vanaf 2.00 uur: Ronde 1

Zaterdag 25 april, vanaf 1.00 uur: Ronde 2 en 3

Zaterdag 25 april vanaf 18.00 uur: Rondes 4-7

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.