Door het coronavirus gaat 21 april dit jaar de boeken in als een dag zonder sport, maar in het verleden was dit uiteraard anders. In de rubriek Toen er nog sport was kijkt NU.nl aan de hand van foto's terug op sportgebeurtenissen op dezelfde dag in eerdere jaren.

21 april 1985: De handen gaan in de lucht bij Formule 1-icoon Ayrton Senna, die in Portugal zijn eerste van in totaal 41 Grand Prix-zeges boekt. (Foto: Getty Images)

21 april 1995: Bokslegende Muhammad Ali onthult in Las Vegas zijn eigen standbeeld. (Foto: Reuters)

21 april 2009: Het gaat er hard aan toe bij de NHL-wedstrijd tussen Anaheim Ducks en San Jose Sharks. George Parros (links) en Douglas Murray raken slaags. (Foto: Reuters)

21 april 2010: Karsten Kroon zit er beduusd bij na een flinke val in de Waalse Pijl. De renner van BMC loopt onder meer drie breukjes in zijn gezicht op. (Foto: Reuters)

21 april 2012: Een bierdouche voor Jürgen Klopp, die zojuist voor de tweede keer op rij kampioen is geworden met Borussia Dortmund. (Foto: Reuters)

21 april 2014: Willem II zorgt voor een volksfeest in Tilburg door de titel in de Jupiler League te veroveren en na een jaar weer terug te keren op het hoogste niveau. (Foto: Pro Shots)

21 april 2017: Judoka Sanne van Dijke (in het wit) in de slag met de Duitse Giovanna Scoccimarro tijdens de EK-finale van de klasse tot 70 kilogram in Warschau. Van Dijke pakt het goud. (Foto: Getty Images)

21 april 2019: Alle emoties komen eruit bij Mathieu van der Poel nadat hij op onnavolgbare wijze de 54e editie van de Amstel Gold Race heeft gewonnen. (Foto: Pro Shots)