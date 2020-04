Verschillende wetenschappers vragen zich af of de Olympische Spelen van Tokio volgend jaar zomer wél kunnen doorgaan. Een Japanse viroloog is zelfs "zeer pessimistisch" over de kansen dat het evenement kan beginnen op 23 juli 2021.

"Om eerlijk te zijn, geloof ik niet dat het waarschijnlijk is dat de Spelen volgend jaar gehouden zullen worden", zegt hoogleraar Kentaro Iwata van de afdeling infectieziekten van de universiteit van Kobe maandag in een videoconferentie met correspondenten in Japan.

"Om de Spelen te kunnen houden moet er aan twee voorwaarden zijn voldaan: het COVID-19-virus moet onder controle zijn in Japan én het moet wereldwijd onder controle zijn, want er zullen sporters en fans van over de hele wereld naar Tokio komen. Ik denk niet dat de ziekte volgend jaar zomer overal verdwenen is, daarom ben ik zeer pessimistisch over het doorgaan van de Spelen."

Het internationaal olympisch comité (IOC) besloot vorige maand om de Zomerspelen een jaar te verplaatsen, naar de periode 23 juli tot en met 8 augustus 2021. Daarmee gaf het zichzelf flink wat extra tijd, maar ook volgend jaar kan het nog een groot risico zijn om met 11.000 atleten en honderdduizenden fans van over de hele wereld naar Japan te reizen.

"De Spelen zijn door al die mensen die moeten reizen een zeer risicovol evenement", zegt epidemioloog Zach Binney van de Amerikaanse Emory University tegen persbureau Reuters. "Ik denk dat we echt moeten wachten op een vaccin om weer te kunnen sporten in volle stadions."

'Spelen zullen er waarschijnlijk heel anders uitzien'

Wetenschappers verwachten dat het nog minimaal een jaar duurt voordat er een werkend vaccin voor het COVID-19-virus is, maar de kans is ook aanzienlijk dat het pas beschikbaar is na de geplande data van de Spelen.

"En als er nog geen vaccin beschikbaar is, zal het organisatiecomité flink wat creativiteit nodig hebben om de Spelen te kunnen organiseren", stelt de Canadees Jason Kindrachuk van de afdeling medische microbiologie aan de universiteit van Manitoba. "En de fans zullen moeten begrijpen dat de Spelen er heel anders zullen uitzien dan normaal."

De Japanse viroloog Iwata denkt ook dat de Spelen volgend jaar alleen gehouden kunnen worden als de opzet flink wordt veranderd. "Bijvoorbeeld zonder fans of met veel minder deelnemers."

Toshiro Muto, de voorzitter van het Japanse organisatiecomité, erkende anderhalve week geleden dat hij niet kan garanderen dat de Spelen volgend jaar wel zullen doorgaan. "Maar dat is wel waar we ons volledig op richten."

Een woordvoerder van het organisatiecomité herhaalt die laatste boodschap maandag tegen Reuters. "Het is onze missie om ons voor te bereiden op Spelen volgend jaar zomer. We hebben geen behoefte om te reageren op speculatieve vragen."

