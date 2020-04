Michael Jordan was in de jaren negentig een van de grootste sporters ter wereld en zelfs die typering onderschat hoe bekend en populair hij was. Een nieuwe tiendelige documentaire, met als geraamte het bijzondere NBA-seizoen 1997/1998 van de Chicago Bulls, geeft twee decennia later een uniek perspectief op de beste basketballer ooit.

Het begon als een onschuldig wedstrijdje. Een handvol spelers van de Chicago Bulls stelde zich na afloop van de training op aan de zijlijn, ter hoogte van de driepuntslijn, en wie als eerste raak schoot was de winnaar.

"Toen Michael ons dat zag doen, móést hij wel meedoen", zegt Steve Kerr, van 1995 tot en met 1998 ploeggenoot van Jordan bij de Bulls, ruim twintig jaar later met een lach. "En voordat we het wisten ging het om geld en won Michael bijna elke dag."

Jordan werd na zijn entree in de NBA in 1984 beroemd om zijn atletische vermogen, zijn spectaculaire dunks die hem de bijnamen 'Air Jordan' en 'His Airness' opleverden. Maar de shooting guard werd de beste basketballer ter wereld, de man die de Bulls tussen 1991 en 1998 naar liefst zes titels in acht jaar leidde, door zijn ongeëvenaarde wil om te winnen.

"Michael snakte áltijd naar competitie, dat maakte hem wie hij was", aldus Kerr. "Ik heb altijd het gevoel gehad dat een belangrijk onderdeel van de grootsheid van Michael Jordan was, dat hij de lat elke dag hoger legde voor iedereen om zich heen. Gewoon door hoe hij was als persoon."

183 Video Jordan openhartig in documentaire: 'Hij worstelt met imago'

'Jordan was de perfecte partner voor dit project'

Bijna twintig jaar lag er ergens in een archief meer dan tienduizend uur aan historische beelden te verstoffen. Een cameraploeg van NBA Entertainment kreeg in het seizoen 1997/1998 toestemming om de Bulls van Jordan overal te filmen, maar dat materiaal kon lang niet allemaal worden gebruikt.

Om dat unieke kijkje achter de schermen voor elkaar te krijgen sloot Adam Silver, nu de baas van de NBA en in 1997 de baas van NBA Entertainment, namelijk een deal met de ster van het project: er zou pas een documentaire komen als Jordan zijn akkoord geeft.

De man die altijd overal controle over wil hebben, kreeg zo de kans op de volledige controle over het ultieme document van zijn leven. Maar het gevolg was ook dat de ene na de andere filmmaker tevergeefs aanklopte bij Jordan. Totdat een producer met de naam Mike Tollin in 2016 in een persoonlijk gesprek van een klein uur met Jordan voorstelde er een lange documentaire van te maken, met meerdere afleveringen.

Het resultaat is The Last Dance, een documentaire van tien afleveringen van een uur, waarvan de eerste twee vanaf maandag in Nederland te zien zijn op Netflix. "Michael was de perfecte partner voor dit project", zegt regisseur Jason Hehir, die in 2018 en 2019 op drie verschillende momenten in totaal acht uur aan interviews opnam met Jordan.

"Vanaf het eerste moment was Michael verrassend openhartig en bereid om alle relevante onderwerpen te bespreken. Zoals de moord op zijn vader in 1993 en het effect dat dit op hem had, of de verhalen dat hij in de jaren negentig gokverslaafd was. Michael heeft ons nooit gevraagd iets weg te laten en hij vertelde me vanaf dag één dat er geen vraag was die hij niet naar waarheid zou beantwoorden."

Michael Jordan en coach Phil Jackson vieren hun zesde NBA-titel samen. (Foto: Reuters)

'Jordan domineerde de NBA op elke mogelijke manier'

Voor de start van het seizoen 1997/1998 wist iedereen bij de Bulls al dat ze aan het laatste jaar van een van de beste basketbalteams ooit zouden beginnen. Bijna alle contracten liepen af, Jordan was inmiddels 34 en de enige coach onder wie hij wilde spelen, Phil Jackson, kreeg van technisch directeur Jerry Krause te horen dat hij na het seizoen hoe dan ook moest vertrekken.

Jackson, die bij de Bulls en later bij de Los Angeles Lakers in totaal elf NBA-titels won als coach, was een meester in het motiveren van zijn ploeg en bedacht daarom de term 'The Last Dance'. Het moest zijn ploeg na 1991, 1992, 1993, 1996 en 1997 nog één keer naar het kampioenschap leiden.

Dat lukte, ondanks een flink aantal hindernissen. Scottie Pippen, de beste speler na Jordan, was het halve seizoen geblesseerd en had ruzie met het management van de Bulls. Ongeleid projectiel Dennis Rodman moest door Jordan zelf worden opgehaald uit Las Vegas, waar hij met vriendin Carmen Electra op een korte vakantie was. En Jordan vertelde vlak voor de play-offs aan ESPN dat het tijd was om Krause te vervangen. "We beseften allemaal dat dit het einde zou zijn", zegt Kerr.

Door al die strubbelingen, en het positieve einde, is het seizoen 1997/1998 het ideale vehikel om 22 jaar later een geheel nieuwe generatie te laten zien hoe groot de basketballer Jordan was. "Michael was in de jaren negentig larger than life, hij was immens populair", aldus Kerr. "Hij domineerde de NBA op elke mogelijke manier."

"Ik denk niet dat we fans onder de dertig hoeven te vertellen wie Michael Jordan is", zegt uitvoerend producent Connor Schell. "Maar ik weet niet of ze écht snappen hoe goed Jordan was, hoe dominant zijn teams waren en wat ze betekend hebben voor het basketbal en de populaire cultuur. Dat hopen we in deze documentaire van dichtbij te laten zien."

Met dit beroemde schot besliste Michael Jordan de NBA Finals van 1998 tegen de Utah Jazz. (Foto: Getty Images)

De eerste twee afleveringen van The Last Dance zijn vanaf maandag in Nederland te zien op Netflix De komende vijf weken zullen er elke maandag twee nieuwe afleveringen verschijnen.