Door het coronavirus gaat 20 april dit jaar de boeken in als een dag zonder sport, maar in het verleden was dit uiteraard anders. In de rubriek Toen er nog sport was kijkt NU.nl aan de hand van foto's terug op sportgebeurtenissen op dezelfde dag in eerdere jaren.

20 april 1887: Georges Bouton wint in Parijs de eerste gemotoriseerde race ooit. (Foto: Getty Images)

20 april 1986: Michael Jordan zet een NBA-record neer door tegen Boston Celtics als eerste speler in een play-offwedstrijd 63 punten te noteren. (Foto: Getty Images)

20 april 2003: Michael Schumacher wint enkele dagen na het overlijden van zijn moeder de Grand Prix van San Marino. (Foto: Reuters)

20 april 2008: Danica Patrick pakt in het Japanse Motegi als eerste vrouw een zege in de IndyCar Series. (Foto: Getty Images)

20 april 2013: Mede dankzij een doelpunt van Mark van Bommel rekent PSV in Alkmaar met 1-3 af met AZ. (Foto: Pro Shots)

20 april 2014: PEC Zwolle wint in bizarre finale met 5-1 van Ajax en verovert voor het eerst in de historie de KNVB-beker. (Foto: Pro Shots)

20 april 2017: Ondanks een 3-2-nederlaag bij Schalke 04 bereikt Ajax de halve finales van de Europa League. (Foto: Pro Shots)

20 april 2018: Arsène Wenger kondigt aan na 22 jaar te vertrekken als manager van Arsenal. (Foto: Pro Shots)