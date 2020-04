Door het coronavirus gaat 19 april dit jaar de boeken in als een dag zonder sport, maar in het verleden was dit uiteraard anders. In de rubriek Toen er nog sport was kijkt NU.nl aan de hand van foto's terug op sportgebeurtenissen op dezelfde dag in eerdere jaren.

19 april 1989: Diego Maradona viert het bereiken van de UEFA Cup-finale met Napoli. Voorafgaand aan de halve eindstrijd tegen Bayern München wist de Argentijn alle blikken op zich gericht met zijn warming-up onder de klanken van Live Is Life. (Foto: Getty Images)

19 april 1995: Vreugde bij Ajax, dat zich na een 5-2-overwinning op Bayern München plaatst voor de finale van de Champions League. (Foto: Pro Shots)

19 april 2008: Bayern München verovert voor de veertiende keer de Duitse beker door in de finale Borussia Dortmund na verlenging met 2-1 te verslaan. (Foto: Pro Shots)

19 april 2009: Rafael Nadal wint voor de vijfde keer het Masters-toernooi van Monte Carlo door in de finale Novak Djokovic te verslaan. (Foto: Pro Shots)

19 april 2009: AZ wordt voor de tweede keer in de clubgeschiedenis landskampioen, nadat Ajax met 6-2 verliest bij PSV. (Foto: Pro Shots)

19 april 2015: Regerend wereldkampioen Michal Kwiatkowski wint de vijftigste editie van de Amstel Gold Race. (Foto: Pro Shots)

19 april 2015: Lewis Hamilton is heer en meester in Bahrein en boekt zijn derde overwinning van het seizoen. (Foto: Getty Images)

19 april 2017: Anna van der Breggen soleert naar de winst in de Waalse Pijl, haar derde zege op rij in de Belgische wielerkoers. (Foto: Pro Shots)