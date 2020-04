Gianna Bryant en haar teamgenotes Alyssa Altobelli en Payton Chester zijn vrijdag postuum geëerd bij de draft van de WNBA. De drie jonge speelsters kwamen in januari om het leven bij het helikopterongeluk dat ook basketballegende Kobe Bryant het leven kostte.

Gianna Bryant en haar teamgenotes waren dertien en veertien jaar toen ze overleden. Daarmee waren ze nog te jong om gedraft te kunnen worden, maar de WNBA besloot op deze manier een eerbetoon te maken.

"Zij vertegenwoordigden de toekomst van de WNBA. Het waren speelsters met passie, die hun kwaliteiten als basketballer aan het ontwikkelen waren. Ze vormden de nieuwe generatie sterren in onze competitie", zei WNBA-commissielid Cathy Engelbert, die vanwege de coronacrisis de draft vanuit haar huis presenteerde.

"Hiermee komt een droom uit voor mijn dochter", zei moeder Vanessa Bryant in een videoboodschap. "Ze werkte elke dag onvermoeibaar en wilde een van de beste sporters aller tijden worden, net als haar vader."

De basketbalcompetitie maakte daarnaast de introductie van de Kobe & Gigi Bryant WNBA Advocacy Award bekend. De prijs zal jaarlijks worden gegeven aan iemand met een positieve bijdrage aan de ontwikkeling van het vrouwenbasketbal.

Sabrina Ionescu. (Foto: Pro Shots)

Ionescu als eerste gekozen bij draft

Sabrina Ionescu werd vrijdag als eerste gekozen bij de draft door New York Liberty. De speelster van het universiteitsteam van Oregon is de enige speelster die ooit 2.000 punten, 1.000 assists en 1.000 rebounds wist te maken in het collegebasketbal.

"Ik vond het erg mooi dat de WNBA deze drie jonge meisjes in de draft op heeft genomen", zei de 22-jarige Ionescu. "Zij verdienen dit. Ik weet dat ze met een glimlach naar beneden hebben gekeken naar de draft."

Het nieuwe seizoen in de WNBA zou op 15 mei beginnen, maar vanwege de coronacrisis is dat uitgesteld naar een nog onbekende datum.