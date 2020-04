Door het coronavirus gaat 18 april dit jaar de boeken in als een dag zonder sport, maar in het verleden was dit uiteraard anders. In de rubriek Toen er nog sport was kijkt NU.nl aan de hand van foto's terug op sportgebeurtenissen op dezelfde dag in eerdere jaren.

18 april 1997: Ray Durham van Chicago White Sox en Tim Raines van New York Yankees geven elkaar geen millimeter toe tijdens de tweede inning van een wedstrijd die in een 10-4-overwinning voor de Yankees eindigde. (Foto: Reuters)

18 april 2004: Michael Boogerd komt heel dicht in de buurt van zijn tweede Amstel Gold Race-winst, maar kan het in de finale niet afmaken en wordt voor de derde keer tweede. De Italiaan Davide Rebellin blijkt nét te sterk. (Foto: Getty Images)

18 april 2005: Lance Armstrong verlaat een perszaal in Augusta, waar hij zojuist heeft aangekondigd dat de Tour de France van 2005 de laatste koers uit zijn carrière als profwielrenner wordt. (Foto: Getty Images)

18 april 2007: UEFA-voorzitter Michel Platini zorgt voor blije gezichten in Polen en Oekraïne door bekend te maken dat die twee landen het EK van 2012 mogen organiseren. (Foto: Reuters)

18 april 2010: Jenson Button komt als eerste over de finish bij de Grand Prix van China. De Brit wint voor de negende keer in zijn loopbaan een Formule 1-race. (Foto: Pro Shots)

18 april 2012: Robin Haase in actie tijdens het Masters-toernooi van Monte Carlo, waar hij uiteindelijk in de kwartfinales wordt uitgeschakeld door Novak Djokovic. (Foto: Pro Shots)

18 april 2015: Dolle vreugde in Eindhoven, waar PSV zich zojuist na zeven jaar zonder kampioenschap heeft verzekerd van de 22e titel uit de clubhistorie. (Foto: Pro Shots)

18 april 2019: Uitzinnige Eintracht Frankfurt-supporters dreigen het veld te bestormen nadat de club zich ten koste van Benfica voor de halve finales van de Europa League heeft geplaatst. (Foto: Pro Shots)