NOC*NSF bekijkt samen met dertig nationale sportbonden de optie om topsporters weer veilig op locatie te laten trainen. De sportkoepel hakt wel pas knopen door na toestemming van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), medisch specialisten en virologen.

"De turnbond, de golffederatie en de tennisbond zijn bijvoorbeeld al met hun plannen bij ons gekomen. Wij werken dat nu uit en coördineren die ideeën", zegt Gerard Dielessen, algemeen directeur van NOC*NSF, vrijdag tegen de NOS.

Donderdag liet technisch directeur Maurits Hendriks van NOC*NSF al aan de omroep weten dat de sportkoepel het kabinet heeft gevraagd om mee te denken over de trainingsmogelijkheden van topsporters.

Momenteel zijn alle trainingsfaciliteiten nog gesloten vanwege de coronacrisis en zijn de sporters veroordeeld tot thuis trainen. Dat zal in ieder geval nog tot en met 28 april zo zijn, want tot die tijd gelden de huidige noodmaatregelen.

Ook atletiekbond brengt opties in kaart

De atletiekbond is eveneens aan het inventariseren hoe topatleten weer veilig kunnen trainen op de locatie waaraan ze gewend zijn. Het definitieve plan moet over een paar dagen af zijn.

"Samen met onze medische staf bespreken we de mogelijkheden. We denken aan roosters en schema's zodat we atleten en trainers goed kunnen spreiden over het krachthonk en de baan op Papendal", zegt technisch directeur Ad Roskam van de Atletiekunie tegen de NOS.

"Kleedkamers gaan we bewust niet gebruiken. Vanuit huis ga je naar de training en weer terug. Ook maken we afspraken over desinfectie en de anderhalve meter afstand."

