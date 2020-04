Glory heeft vrijdag het gevecht tussen Badr Hari en Benjamin Adegbuyi van 20 juni in Rotterdam Ahoy uitgesteld door de coronacrisis. De kicksportbond gaat op zoek naar een nieuwe datum voor de partij.

"De bestaande maatregelen zijn essentieel om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan en de gezondheid en veiligheid van onze fans, atleten, personeel en het grote publiek blijft onze eerste zorg", zegt CEO Marshall Zelaznik van Glory.

Het gevecht met Adegbuyi zou voor Hari het eerste optreden worden nadat hij in december geblesseerd moest opgeven in het wereldtitelgevecht in het zwaargewicht tegen Rico Verhoeven. De Marokkaanse Amsterdammer is hersteld van de enkelkwetsuur die hij opliep in stadion GelreDome en hoopt in de toekomst nogmaals tegen Verhoeven te vechten.

Met de Roemeen Adegbuyi zou de 35-jarige Hari de trainingspartner van Verhoeven treffen. De eveneens 35-jarige Adegbuyi is de nummer twee op de Glory-ranglijst bij de zwaargewichten, Hari staat derde.

'Badr probeert zich thuis fit te houden'

Tijdens de coronacrisis probeerde Hari zich zo goed en zo kwaad als dat ging voor te bereiden op het gevecht tegen Adegbuyi. "Hij verblijft in Marokko, we hebben enkele malen per week contact", zegt zijn trainer Mike Passenier tegen NU.nl.

"In Marokko zijn de maatregelen nog wat strenger dan in Nederland. Je mag er na 18.00 uur de straat niet op en net als hier zijn alle sportscholen gesloten. Badr probeert zich thuis fit te houden."

Glory moest eerder al evenementen in Antwerpen en Miami uitstellen wegens de uitbraak van het coronavirus. De enige Fight Night van de bond die wel kon doorgaan dit jaar was in februari in Utrecht.

