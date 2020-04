De TT van Assen is voorlopig de eerste race van het nieuwe seizoen in de MotoGP. Ook de Grand Prix van Duitsland is vrijdag uitgesteld vanwege de coronacrisis.

De race in Duitsland zou worden verreden op 21 juni. De organisatie hoopt dat die later dit jaar alsnog kan plaatsvinden op de Sachsenring. "We voeren met rechtenhouder Dorna en de relevante autoriteiten gesprekken over een nieuwe datum."

"De gezondheid van de fans en alle betrokkenen heeft voor ons de hoogste prioriteit. Reeds gekochte kaarten blijven geldig voor de nieuwe datum. We vragen onze loyale fans om geduld op te brengen."

De Grand Prix van Duitsland is bepaald niet de enige race die geen doorgang vindt vanwege de uitbraak van het coronavirus. Ook die van Qatar, Thailand, Verenigde Staten, Argentinië, Spanje, Frankrijk, Italië en Catalonië werden afgelast.

De TT van Assen is daardoor op 28 juni de eerste race, maar de kans is groot dat ook dat niet gaat lukken. Het Nederlandse kabinet komt dinsdag met nieuws over de maatregelen in ons land en de geruchten gaan dat tot september grote evenementen verboden zijn.

De MotoGP moet door de vele afgelastingen een geheel nieuwe kalender samenstellen. De coureurs in de koningsklasse van de motorsport vermaken zich ondertussen met virtuele Grands Prix, die worden gehouden op de datum dat de echte race op het programma stond.

