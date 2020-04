In de strijd voor een schone sport gaat USADA dopingtesten uitvoeren via videobelplatformen FaceTime of Zoom. Het Amerikaanse anti-dopingbureau heeft al een succesvolle testfase achter de rug.

Atleten kunnen bij de test van USADA zelf urine- of bloedtesten afnemen. Een controleur kijkt live mee via FaceTime of Zoom.

In de testfase konden atleten vrijwillig meedoen. Onder anderen vijfvoudig olympisch kampioen zwemmen Katie Ledecky en wereldkampioen 200 meter hardlopen Noah Lyles behoorden tot de deelnemers.

USADA is bang dat dopingzondaars tijdens de coronacrisis vrij spel hebben, omdat controleurs aan huis gebonden zijn. "We moeten onszelf tijdens deze pandemie opnieuw uitvinden", zegt USADA-directeur Travis Tygart (foto) tegen Reuters.

"We gaan dit programma doorzetten en hopelijk kunnen we hiermee een positieve impact hebben op een dopingvrije sport op de lange termijn."

Biologisch paspoort kan dopinggebruik verraden

Hoewel het aantal dopingtesten tijdens de coronacrisis fors is afgenomen, denkt Tygart eventuele zondaars nog steeds te kunnen pakken. In de biologische paspoorten van atleten kunnen grote schommelingen in waardes nog altijd opvallen.

"Niemand moet denken dat hij een vrijkaart heeft in deze periode. Natuurlijk kunnen we veel minder testen dan voorheen."

"Maar als we veel fluctueringen zien in iemands biologisch paspoort, dan kan dat duiden op dopinggebruik, of juist op een periode waarin gestopt werd met dopinggebruik. En dat kan zeker gebruikt worden als sluitend bewijs."

