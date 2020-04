De Amerikaanse PGA Tour heeft donderdag een nieuwe kalender gepresenteerd. De golforganisatie wil vanaf half juni weer toernooien organiseren, in eerste instantie zonder publiek.

Als de instanties het toelaten, zal de PGA Tour hervatten met de Charles Schwab Challenge in Fort Worth (Texas) van 11 tot en met 14 juni. Dit toernooi stond eigenlijk gepland voor eind mei.

Volgens de nieuwe kalender zal er vanaf dat moment 24 weken op rij een toernooi zijn op de grootste golftour ter wereld, tot en met half december. Het idee is dat er de eerste vier weken zonder publiek zal worden gespeeld.

"De veiligheid en gezondheid van iedereen die betrokken is bij de PGA Tour blijft onze prioriteit", zegt PGA Tour-baas Jay Monahan in een verklaring. "We zullen alleen weer toernooien organiseren als het volgens de autoriteiten veilig is om dat te doen."

Vanwege het coronavirus ligt de PGA Tour stil sinds 12 maart, toen The Players Championship in Florida na één dag werd stilgelegd.

Vorige week werden er al nieuwe data gevonden voor de drie Amerikaanse majors. De PGA Championship in San Francisco is verplaatst van 14-17 mei naar 6-9 augustus, de US Open in New York gaat van 18-21 juni naar 17-20 september en de organisatie van The Masters in Augusta mikt op 12-15 november. Het Brits Open zal dit jaar niet doorgaan.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.