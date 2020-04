Bokser Anthony Joshua wil het graag opnemen tegen Tyson Fury. Zo kan hij de enige wereldtitel in het zwaargewicht die ontbreekt op zijn palmares veroveren.

Joshua heroverde in december de wereldtitels bij de bonden IBF, WBA, WBO en IBO. De wereldtitel van de vijfde grote boksbond - de WBC - is in handen van Fury. Daar heeft Joshua nu zijn zinnen op gezet.

"Als je echt vindt dat jij de nummer één bent, moet je het tegen mij opnemen", daagt de Brit zijn landgenoot uit bij Sky Sports.

"Er kan maar één dominant figuur zijn in de zwaargewichtdivisie. Als ik mezelf wil bewijzen als nummer één, dan zal ik logischerwijs Fury moeten verslaan. En hij zal op zijn beurt van mij moeten winnen."

Tyson Fury. (Foto: Pro Shots)

Joshua hoopt dat andere tegenstander wil plaatsmaken voor Fury

Beide boksers hebben nog een ander gevecht op het programma staan voordat ze het mogelijk tegen elkaar kunnen opnemen. De dertigjarige Joshua zou op 20 juni in de ring staan tegenover de Bulgaar Kubrat Pulev, maar dat duel werd uitgesteld vanwege de coronapandemie.

Fury (31) zou het op 18 juli wederom opnemen tegen Deontay Wilder, maar dat gevecht zal vermoedelijk pas op zijn vroegst in oktober plaatsvinden.

Joshua hoopt al eerder tegen Fury te kunnen boksen. "Het zou geweldig zijn om Pulev te vragen een stap opzij te zetten. Fury is de grote vis voor mij. Dat gevecht moet gewoon plaatsvinden, want misschien krijgen we de kans nooit meer om voor vijf titels te vechten."