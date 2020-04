Door het coronavirus gaat 17 april dit jaar de boeken in als een dag zonder sport, maar in het verleden was dit uiteraard anders. In de rubriek Toen er nog sport was kijkt NU.nl aan de hand van foto's terug op sportgebeurtenissen op dezelfde dag in eerdere jaren.

17 april 2001: Basketballegende Hakeem Olajuwon krijgt een staande ovatie na de overwinning van Houston Rockets op Minnesota Timberwolves. De in Nigeria geboren Amerikaan speelt zijn laatste seizoen voor de Rockets, waar hij zeventien jaar onder contract stond. (Foto: Pro Shots)

17 april 2004: Toptennisser Andre Agassi bezoekt samen met acteur Sylvester Stallone het duel tussen Los Angeles Lakers en Houston Rockets in de eerste ronde van de play-offs in de NBA. (Foto: Getty Images)

17 april 2005: Rafael Nadal laat zich uit vreugde op het gravel vallen nadat hij het toernooi in Monte Carlo wint. De op dat moment net doorgebroken Spanjaard is in de finale te sterk voor de Argentijn Guillermo Coria en wint het eerste Masters-toernooi uit zijn loopbaan. (Foto: Getty Images)

17 april 2005: Paula Radcliffe passeert als eerste de finishlijn in de marathon van Londen. Het is de derde keer dat de Britse de wedstrijd wint, nadat ze in 2002 en 2003 al zegevierde in de Britse hoofdstad. (Foto: Pro Shots)

17 april 2014: Real Madrid-doelman Iker Casillas pronkt met de Copa del Rey tijdens de huldiging in Madrid. 'De Koninklijke' was een dag eerder in de finale met 2-1 te sterk voor FC Barcelona en won het bekertoernooi voor de negentiende (en vooralsnog laatste) keer. (Foto: Pro Shots)

17 april 2019: Dolle vreugde bij Manchester City als Raheem Sterling diep in blessuretijd de 5-3 maakt in het tweede kwartfinaleduel met Tottenham Hotspur in de Champions League. De VAR keurt de treffer echter af vanwege buitenspel, waardoor de 'Spurs' ondanks een 4-3-nederlaag de halve finales bereiken. De vreugde in Manchester maakt snel plaats voor teleurstelling. (Foto: Pro Shots)