Door het coronavirus gaat 16 april dit jaar de boeken in als een dag zonder sport, maar in het verleden was dit uiteraard anders. In de rubriek Toen er nog sport was kijkt NU.nl aan de hand van foto's terug op sportgebeurtenissen op dezelfde dag in eerdere jaren.

17 april 1986: De 23-jarige Michael Jordan in actie tijdens de kwartfinale van play-offs in de Eastern Conference van de NBA tegen Boston Celtics. Chicago Bulls verliest met 123-104. (Foto: Getty Images)

16 april 1998: Mark Hughes maakt namens Chelsea de 3-1 tegen Vicenza en viert dat met Gianluca Vialli, Gianfranco Zola en een veldbestormer. De Londenaren plaatsen zich voor de finale van de Europa Cup II. (Foto: Pro Shots)

16 april 2011: Feyenoord walst thuis over Eredivisie-hekkensluiter Willem II heen (6-1), mede door twee goals van zowel Georginio Wijnaldum als publiekslieveling Ryo Miyaichi. (Foto: Pro Shots)

16 april 2013: NHL-ijshocker Chris Neil van Ottawa Senators vecht met Tim Gleason van Carolina Hurricanes en de reservespelers zijn aandachtig toeschouwer. (Foto: Getty Images)

16 april 2017: Philippe Gilbert komt hard ten val tijdens de Amstel Gold Race, maar wint de klassieker wel voor de vierde keer. Met een gekneusde nier klopt de Belg Michal Kwiatkowski in de sprint. (Foto: Getty Images)

16 april 2017: Dolle vreugde bij Sebastian Vettel en Ferrari. De Duitser is sneller dan de Mercedessen van Lewis Hamilton en Valtteri Bottas en wint de Grand Prix van Bahrein. (Foto: Getty Images)

16 april 2018: Een dag na de 3-0 zege op Ajax wordt PSV gehuldigd in de binnenstad van Eindhoven. De Brabanders zijn voor de 24e keer landskampioen. (Foto Pro Shots)

16 april 2019: Dusan Tadic toont zijn torso, nadat Ajax ten koste van Juventus de halve finales van de Champions League bereikt. De Amsterdammers winnen in Turijn met 1-2. (Foto: Pro Shots)