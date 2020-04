Vanwege de coronacrisis liggen vrijwel alle sportcompetities in Europa op dit moment stil, maar de digitale wedstrijden schieten ondertussen als paddenstoelen uit de grond. Een overzicht van de belangrijkste sportevenementen die de komende tijd digitaal worden afgewerkt.

Darts

De PDC introduceert deze week de zogenoemde Home Tour. 32 avonden op rij spelen vier profdarters vanuit hun eigen huis allemaal één keer tegen elkaar. Elke partij is een best of nine in legs. De 32 groepswinnaars van de eerste fase stromen door naar de tweede fase. Alle darters met een Tourkaart bij de PDC zijn uitgenodigd voor de Home Tour.

Wanneer? Vanaf vrijdag 17 april

Hoe te volgen? Via een livestream op PDC TV

Formule 1

De eerste reeks Grands Prix van het seizoen zijn allemaal afgelast en daarom organiseert de Formule 1 sinds eind maart virtuele races om de autosportliefhebber te vermaken. De digitale Grands Prix worden allemaal afgewerkt op de dag dat de oorspronkelijke race zou worden gehouden.

Wanneer? Vanaf 22 maart tot en met de laatste afgelaste race

Hoe te volgen? Via een stream op de officiële Formule 1-kanalen

90 Video Leclerc wint virtuele Grand Prix van Vietnam

Schaken

Wereldkampioen Magnus Carlsen daagt zeven andere topschakers, onder wie de Nederlander Anish Giri, uit voor een digitaal toernooi. Er wordt gespeeld via internet en de winnaar strijkt maar liefst 70.000 dollar (omgerekend circa 64.000 euro) op. De topschakers beginnen met een groepsfase, waarna een Final Four volgt om de winnaar te bepalen.

Wanneer: Vanaf zaterdag 18 april tot en met zondag 3 mei.

Hoe te volgen? Via een livestream op chess24.com

Tennis

Het geschrapte graveltoernooi van Madrid gaat dit jaar tóch gewoon door, maar dan op de PlayStation 4. Onder anderen Kiki Bertens, die het prestigieuze toernooi vorig jaar won, gaat in het spel Tennis World Tour een poging wagen om de virtuele versie van het Madrid Open te winnen.

Bij de mannen doen onder anderen Andy Murray en Rafael Nadal mee. Het deelnemersveld bestaat uit in totaal zestien tennissers, die in vier groepen van vier worden verdeeld. De nummers één en twee gaan naar de kwartfinales. Het doel van het evenement is geld ophalen voor de strijd tegen het coronavirus.

Wanneer? Van 27 tot en met 30 april

Hoe te volgen? Fans kunnen het digitale toernooi online volgen, onder meer via de socialemediakanalen van de ATP en de WTA.

Kiki Bertens won het graveltoernooi van Madrid vorig jaar. (Foto: Pro Shots)

Voetbal

EA Sports organiseert de zogenoemde Stay and Play Cup, een knock-outtoernooi waarbij twintig Europese clubs het tegen elkaar opnemen in FIFA 20. Nederland wordt vertegenwoordigd door Ajax en PSV, bij wie Sergiño Dest en Mohammed Ihattaren de controllers zullen bedienen. Ook onder anderen Justin Kluivert (AS Roma) is van de partij.

Wanneer? Van 15 tot en met 19 april

Hoe te volgen? Via het EA Sports FIFA Twitch-kanaal

Wielrennen

In navolging van de Ronde van Vlaanderen, die ruim 600.000 kijkers trok, staan er meer virtuele wielerwedstrijden op het programma. Zo organiseert de Amstel Gold Race zondag een virtuele toertocht van 26 kilometer voor amateur- en profrenners.

Eind april wordt de virtuele Ronde van Zwitserland gehouden en daar zullen maar liefst vijftien van de achttien World Tour-teams aan meedoen. De teams zullen ieder drie renners afvaardigen, die thuis op de rollenbank over digitale Zwitserse wegen gaan koersen.

Wanneer: Amstel Gold Race op zondag 19 april en de Ronde van Zwitserland van 22 tot en met 26 april.

Hoe te volgen? De Amstel Gold Race is te volgen via het platform van Bkool en de Ronde van Zwitserland via ROUVY Indoor Cycling Reality.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.