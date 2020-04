President Donald Trump heeft dinsdag (lokale tijd) nog maar eens benadrukt dat hij wil dat de sport in de Verenigde Staten zo snel mogelijk wordt hervat. Hij heeft een adviesgroep van veertien prominenten in de sportwereld samengesteld om daarbij te helpen.

"We moeten er echt voor zorgen dat de sportevenementen zo snel mogelijk weer door kunnen gaan", zei Trump op een persconferentie bij het Witte Huis. "Ik ben het wel zat om honkbalwedstrijden van veertien jaar geleden te kijken, al heb ik daar eigenlijk geen tijd voor. Ik zie één slagman en ga dan zelf weer aan het werk."

Alle grote Amerikaanse sportcompetities liggen al weken stil door de coronacrisis en het lijkt er niet op dat die snel hervat kunnen worden. Van alle landen op de wereld heeft de VS de grootste problemen: er zijn inmiddels al meer dan 26.000 mensen aan COVID-19 overleden.

Toch sprak Trump begin deze maand zijn verlangen uit om de sport zo snel mogelijk te hervatten, en daar blijft hij ook bij. De Amerikaanse president vertelde dinsdag dat hij zich laat adviseren door competitieleiders uit veertien verschillende sporten, maar niet iedereen lijkt zo veel haast te hebben als Trump.

"We hebben een hoop ideeën, maar we kunnen nog geen plan maken", zei Rob Manfred, de baas van de Major League Baseball (MLB), dinsdag. Ook de bazen in de NBA (basketbal) en de NHL (ijshockey) vinden het vanwege de huidige situatie te vroeg om plannen te maken.

Mogelijk is het hervatten van de sportcompetities zonder publiek wel een optie op de kortere termijn, maar Trump herhaalde dat dat niet zijn doel is. "We willen dat mensen daadwerkelijk naast elkaar kunnen zitten tijdens balsporten."

