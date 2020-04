De Keniaan Daniel Wanjiru, die in 2016 de marathon van Amsterdam won, is dinsdag voorlopig geschorst vanwege mogelijk dopinggebruik.

De Athletics Integrity Unit, de organisatie die doping bestrijdt namens de internationale atletiekbond World Athletics, meldt op zijn site dat de 27-jarige Wanjiru verdacht wordt van het gebruik van verboden middelen vanwege onregelmatigheden in zijn bloedpaspoort.

De langeafstandsloper mag door zijn voorlopige schorsing pas weer meedoen aan wedstrijden als er een hoorzitting is geweest.

Wanjiru zegt in een verklaring via zijn managementbureau Volare Sports dat hij onschuldig is. "Ik ben een schone sporter. Dat er onregelmatigheden in mijn bloedpaspoort zijn gevonden, is verwarrend en frustrerend. Maar ik weet dat ik nooit doping heb gebruikt, dus ik heb vertrouwen dat alles goedkomt."

Wanjiru won de marathon van Amsterdam 2016 in 2 uur, 5 minuten en 21 seconden, destijds een parcoursrecord. Hij was in 2017 ook de beste in de prestigieuze marathon van Londen. Later dat jaar eindigde hij als achtste bij de WK-marathon in de Engelse hoofdstad.

Eerder dit jaar werden ook al de Kenianen Alfred Kipketer (800 meter-loper) en Kenneth Kipkemoi (langeafstandsloper) voorlopig geschorst door de Athletics Integrity Unit.