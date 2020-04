Donar en Erik Braal nemen na vijf jaar afscheid van elkaar. De 43-jarige Nederlander geldt als de succesvolste coach uit de geschiedenis van de basketbalclub uit Groningen.

"In goed onderling overleg hebben Donar en coach Erik Braal besloten de samenwerking niet verder te continueren", meldt de zevenvoudig landskampioen dinsdag in een persbericht.

Braal, die in 2015 overkwam van het Oostenrijkse Oberwart Gunners, leidde Donar de afgelopen jaren naar drie landstitels (2016, 2017 en 2018), twee nationale bekers (2017 en 2018) en twee supercups (2016 en 2018).

Bovendien reikte de oud-coach van Rotterdam, Bergen op Zoom en Leeuwarden in het seizoen 2017/2018 met zijn ploeg tot de halve finales van de FIBA Europe Cup. Donar was de eerste Nederlandse basketbalclub die de laatste vier haalde van een Europees toernooi sinds Amsterdam in het seizoen 2000/2001.

Braal, die een aflopend contract had, heeft niet de kans gekregen om een vierde titel te veroveren met Donar. De Groningers stonden tweede in het reguliere seizoen van de Dutch Basketball League toen de Nederlandse competitie op 20 maart definitief werd afgebroken vanwege het coronavirus.