Iefke van Belkum, die in 2008 olympisch kampioen werd met de Nederlandse waterpolosters, heeft dinsdag haar actieve loopbaan beëindigd. De 33-jarige Leidse is vanaf volgend seizoen in haar geboortestad de trainer van de vrouwen van ZVL-1886 Tetteroo.

"Mijn carrière als speelster is vanwege het onderbreken van het huidige seizoen door het coronavirus wat abrupt gestopt, maar ik kan terugkijken op heel veel mooie jaren", zegt Van Belkum, die de 67-jarige Jacob Spijker opvolgt als coach.

"Ik hoefde daarom niet lang te twijfelen over de vraag van de club. Ik heb vooral heel veel zin in deze nieuwe uitdaging met de gemotiveerde en jonge ploeg van ZVL-1886."

Van Belkum kwam in haar clubloopbaan uit voor ZVL, de Universiteit van Hawaï, de Griekse teams Ethnikos Piraeus en Olympiacos en het Russische Shturm 2002.

De beste speelster van Europa in 2009 stopte in 2013 na tien jaar als international. Haar absolute hoogtepunt in Oranje was de verrassende olympische titel in 2008 in Peking. Nederland won in een zeer spannende finale met 9-8 van de Verenigde Staten.

Van Belkum keerde zeven jaar geleden terug bij ZVL, waarmee ze sindsdien onder meer de eerste twee landstitels uit de clubhistorie en vijf nationale bekers won.

Iefke van Belkum schreef in 2008 waterpologeschiedenis met de Nederlandse ploeg door olympisch goud te veroveren. (Foto: Getty Images)