Door het coronavirus gaat 15 april dit jaar de boeken in als een dag zonder sport, maar in het verleden was dit uiteraard anders. In de rubriek Toen er nog sport was kijkt NU.nl aan de hand van foto's terug op sportgebeurtenissen op dezelfde dag in eerdere jaren.

15 april 1896: De eerste editie van de moderne Olympische Spelen komt tot een einde. Het vierjaarlijkse toernooi wordt in 1896 in Athene gehouden en telt 246 deelnemers. De Spelen keren pas in 2004 terug in de Griekse hoofdstad. (Foto: Getty Images)

15 april 1947: Jackie Robinson (op de foto helemaal rechts) maakt als eerste Afro-Amerikaanse honkballer in het moderne tijdperk zijn debuut in de Major League Baseball. Hij doorbreekt daarmee de rassensegregatie in de Amerikaanse sport. (Foto: Getty Images)

15 april 2001: Servais Knaven nadert als eerste de finishlijn in een natte en modderige editie van Parijs-Roubaix. Zijn overwinning in de Franse voorjaarsklassieker is een van de hoogtepunten uit de carrière van de Nederlander, die nu als ploegleider actief is in het wielrennen. (Foto: Pro Shots)

15 april 2001: Ralf Schumacher, de jongere broer van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher, wint in een Williams-auto de Grand Prix van San Marino in Imola. Het is de eerste van in totaal zes overwinningen in zijn Formule 1-loopbaan. (Foto: Getty Images)

15 april 2013: De marathon van Boston wordt opgeschrikt door twee bomaanslagen in de buurt van de finishlijn. Bij de terroristische aanslag komen drie mensen om het leven en raken bijna driehonderd mensen gewond. (Foto: Pro Shots)

15 april 2018: PSV is in het Philips Stadion met 3-0 te sterk voor naaste belager Ajax en kroont zich voor de 24e keer in de historie tot landskampioen. (Foto: Pro Shots)