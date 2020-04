Autocoureur Kyle Larson is voor onbepaalde tijd geschorst door NASCAR en zijn team Chip Ganassi Racing vanwege racistisch taalgebruik tijdens een virtuele race.

De 27-jarige Larson deed zondag mee aan de virtuele race 'Monza Madness' en streamde zijn verrichtingen live op videosite Twitch. Op een gegeven moment verloor hij de verbinding en gebruikte hij het n-woord tegen zijn spotter.

Zijn racistische taalgebruik was voor iedereen te horen en leverde een storm van kritiek op. Meerdere coureurs spraken Larson direct aan op zijn gedrag, waarop zijn ploeg Ganassi maandag besloot om de Amerikaanse coureur per direct te schorsen.

"We zijn extreem teleurgesteld in wat Kyle onlangs zei tijdens een virtuele race", staat er in een verklaring van Chip Ganassi Racing. "De woorden die hij heeft gebruikt, zijn beledigend en onacceptabel. Hij wordt geschorst en zal in die periode geen geld ontvangen. We zullen deze kwestie met alle betrokken partijen bespreken."

Grote sponsoren trekken zich terug

Niet lang daarna besloot ook NASCAR om tot een schorsing over te gaan. Bovendien zegden zijn grote sponsoren McDonalds en Credit One Bank de contracten met Larson op en heeft Chevrolet de samenwerking voor onbepaalde tijd stilgezet.

De inmiddels schuldbewuste Larson gaat diep door het stof. "Ik gebruikte een woord dat nooit en te nimmer uitgesproken mag worden. Ik realiseer me dat de schade die ik heb veroorzaakt misschien onherstelbaar is, maar ik wil gewoon sorry zeggen."

Larson staat op dit moment op de zevende plek van het NASCAR-klassement. Het seizoen in de grootste Amerikaanse autosportklasse begon halverwege februari, maar ligt op dit moment stil vanwege de coronacrisis.