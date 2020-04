Rudy Gobert ontkent dat er sprake is van ruzie tussen hem en zijn ploeggenoot Donovan Mitchell bij Utah Jazz. Volgens de Franse NBA-speler zijn berichten daarover in Amerikaanse media zwaar overtrokken.

Gobert oogstte veel kritiek toen hij een maand geleden duidelijk maakte het coronavirus verre van serieus te nemen. Aan het einde van een persmoment raakte hij alle microfoons en opnameapparatuur van journalisten aan. Niet veel later werd de 27-jarige basketballer positief getest op COVID-19 en wachtte zijn teamgenoot Mitchell hetzelfde lot.

"Het klopt dat we daarna een tijdje niet met elkaar hebben gesproken", zei Gobert, die net als Mitchell inmiddels klachtenvrij is, zondag in een video op Instagram. "Maar onlangs hebben we weer gepraat en we zijn er allebei klaar voor om vol voor de titel te gaan als het seizoen weer wordt hervat."

"Weet je, iedereen gaat anders met elkaar om. Een relatie is nooit perfect, zelfs niet bij mensen die getrouwd zijn. Dus dat geldt ook voor mij en mijn ploeggenoten. Maar uiteindelijk zijn we allemaal volwassen mannen met hetzelfde doel: wedstrijden winnen."

Video Utah Jazz-basketballer Rudy Gobert raakt microfoons aan

Mitchell had tijd nodig om af te koelen

Mitchell, net als Gobert een bepalende speler bij de nummer vier in de Western Conference, liet zich een paar dagen na het incident kritisch uit over zijn roekeloze ploeggenoot.

"Het duurde eerlijk gezegd een tijdje om af te koelen toen ik hoorde wat hij had gedaan", zei de 23-jarige Amerikaan net nadat het virus ook bij hem was vastgesteld. "Maar ik ben blij dat het nu goed met hem gaat."

Gobert ging de afgelopen weken diep door het stof en doneerde 500.000 dollar (zo'n 450.000 euro) aan onder meer de gezondheidszorg en aan parttime werknemers van de club die door het stilleggen van de NBA zonder baan kwamen te zitten.

