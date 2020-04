Door het coronavirus gaat 14 april dit jaar de boeken in als een dag zonder sport, maar in het verleden was dit uiteraard anders. In de rubriek Toen er nog sport was kijkt NU.nl aan de hand van foto's terug op sportgebeurtenissen op dezelfde dag in eerdere jaren.

14 april 1929: Voor het eerst in de Formule 1 wordt de spectaculaire Grand Prix van Monaco verreden. De 26-jarige Fransman William Grover-Williams is de snelste op het circuit van Monte Carlo. (Foto: Getty Images)

14 april 1979: Derby County ontvangt Nottingham Forrest in de League One, het derde niveau van Engeland. De bezoekers winnen het duel met 1-2, maar vooral de 'grasmat' zorgt voor een prachtige plaat. (Foto: Getty Images)

14 april 1979: Jan Raas wint voor de derde keer op rij de Amstel Gold Race. De Zeeuw zou de Nederlandse wielerklassieker een jaar later zelfs voor de vierde keer achtereenvolgens winnen. (Foto: Getty Images)

14 april 1999: Manchester United bereikt ten koste van aartsrivaal Arsenal de finale van de Engelse FA Cup. De ploeg van manager Sir Alex Ferguson is na de 0-0 op Old Trafford met 1-2 te sterk in Londen. Dennis Bergkamp scoort nog wel voor Arsenal, maar Ryan Giggs maakt in de verlenging het winnende doelpunt. (Foto: Getty Images)

14 april 2002: Michael Schumacher zet zijn dominantie in de Formule 1 voort en wint in San Marino al zijn derde Grand Prix van het nog prille seizoen. Hij blijft Rubens Barrichello en Ralf Schumacher voor. (Foto: Getty Images)

14 april 2012: Borussia Dortmund zet een grote stap naar prolongatie van de landstitel. De ploeg van trainer Jürgen Klopp is met 1-2 te sterk voor het Schalke 04 van trainer Huub Stevens en Klaas-Jan Huntelaar in de Kohlenpott-derby. (Foto: Getty Images)

14 april 2018: Daniel Ricciardo schrijft de Chinese Grand Prix op zijn naam. De Australiër blijft de Finnen Valtteri Bottas en Kimi Räikkönen voor. Ricciardo's ploeggenoot Max Verstappen eindigt als vijfde. (Foto: Pro Shots)

14 april 2019: De 117e editie van Parijs-Roubaix is een prooi voor Philippe Gilbert. De Belg is in een sprint-a-deux te sterk voor de Duitser Nils Politt. Mike Teunissen wordt zevende. (Foto: Getty Images)