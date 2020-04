Voorzitter Thomas Bach van het internationaal olympisch comité (IOC) vindt het onterecht dat zijn organisatie het verwijt krijgt te lang te hebben getreuzeld met het besluit om de Olympische Spelen van Tokio uit te stellen.

"Er zijn veel samenzweringstheorieën verspreid. Maar de feiten laten iets anders zien", zegt de 66-jarige Bach in een interview met de Duitse krant Welt am Sonntag. "Het zegt genoeg dat het ons gelukt is om in drie dagen te besluiten de Spelen uit te stellen en binnen zes dagen nieuwe data te vinden."

Het IOC maakte op 24 maart bekend dat de Zomerspelen van Tokio in 2021 in plaats van in 2020 gehouden zullen worden. Het comité had in de weken daarvoor lang volgehouden dat uitstel geen optie was, terwijl er in veel landen al een lockdown was vanwege het coronavirus. Dat zorgde voor veel kritiek, ook van sporters en nationale olympische comités.

Bach heeft begrip voor de verwijten van atleten. "Maar als je de verantwoordelijkheid draagt voor dit soort grote beslissingen, moet je die niet nemen op basis van onderbuikgevoelens", zegt de Duitse oud-schermer. "We moesten ook rekening houden met het voortbestaan van de Olympische Spelen op de lange termijn."

"De enige manier om snel een beslissing te nemen, was door de Spelen helemaal af te gelasten, want voor uitstel was ook het akkoord van het Japanse organisatiecomité en de Japanse overheid nodig. Maar in onze conferencecalls met vertegenwoordigers van atleten wilde niemand afstel."

'Afstel was nooit een optie'

Het IOC koos dus voor uitstel en op 30 maart meldde de organisatie dat de Spelen bijna precies een jaar worden opgeschoven. Het evenement vindt nu plaats van 23 juli tot en met 8 augustus 2021.

"Afstel was nooit een optie", benadrukt Bach. "En om samenzweringstheorieën te counteren: het IOC was alleen verzekerd voor afstel en niet voor uitstel."

