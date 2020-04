Door het coronavirus gaat 13 april dit jaar de boeken in als een dag zonder sport, maar in het verleden was dit uiteraard anders. In de rubriek Toen er nog sport was kijkt NU.nl aan de hand van foto's terug op sportgebeurtenissen op dezelfde dag in eerdere jaren.

13 april 1986: Of het spiekbriefje geholpen heeft, is onduidelijk. Maar Ayrton Senna wint de Grand Prix van Spanje met een van de kleinste verschillen uit de geschiedenis van de Formule 1. De Braziliaan heeft op de streep een voorsprong van 0,014 seconden op Nigel Mansell. (Foto: Getty Images)

13 april 1996: Eric Cantona en Manchester United beginnen de tweede helft van het uitduel met Southampton (3-1-verlies) in een blauw-wit shirt, nadat de 'Red Devils' in de eerste helft in een grijs shirt op een 3-0-achterstand kwamen. Volgens manager Alex Ferguson zagen de spelers elkaar niet goed in het grijs. (Foto: Pro Shots)

13 april 1997: De golfwereld maakt voor het eerst écht kennis met het fenomeen Eldrick 'Tiger' Woods. De pas 21-jarige Amerikaan, nog geen jaar prof, is de jongste winnaar ooit van The Masters in Augusta. Woods heeft over vier dagen liefst twaalf slagen minder nodig dan de nummer twee Tom Kite, ook een record. (Foto: Getty Images)

13 april 2003: Paula Radcliffe zorgt in Londen niet voor een verbétering van het wereldrecord op de marathon, nee, ze verpúlvert haar eigen toptijd. De Britse doet 2 uur, 15 minuten en 25 seconden over de 42,195 kilometer en daarmee is ze bijna 2 minuten sneller dan een paar maanden eerder in Chicago. (Foto: Getty Images)

13 april 2005: Heurelho Gomes vraag om hulp van bovenaf en het helpt: de keeper van PSV stopt twee strafschoppen in de penaltyserie tegen Olympique Lyon, waardoor PSV zich plaatst voor de halve finales van de Champions League. (Foto: Reuters)

13 april 2014: Eindelijk is er een opvolger voor Servais Knaven: Niki Terpstra is de eerste Nederlander in dertien jaar die Parijs-Roubaix wint. (Foto: Getty Images)

13 april 2017: Ajax wint door twee goals van aanvoerder Davy Klaassen thuis met 2-0 van Schalke 04 en zet zo de eerste stap naar de halve finales van de Europa League. (Foto: Pro Shots)

13 april 2018: De Nigeriaanse Oluwatobiloba Amusan viert haar gouden medaille op de 100 meter horden bij de Gemenebestspelen met een extra sprong. (Foto: Pro Shots)