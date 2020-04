De Canadese ijshockeyer Colby Cave is zaterdag op 25-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van een hersenbloeding. De speler van de Edmonton Oilers werd al een aantal dagen in een kunstmatige coma gehouden.

"Het is met grote droefenis dat we jullie laten weten dat Colby Cave vroeg in de ochtend is overleden", is te lezen in een mededeling van de familie die de Oilers publiceerden op hun website. "Onze beide families en ik (Emily) zijn geschokt, maar we weten dat Colby geliefd was bij ons, zijn familie en vrienden en in de ijshockeywereld."

Cave werd begin deze week getroffen door een hersenbloeding. Dinsdag onderging hij een operatie en sindsdien lag hij op de intensive care in een ziekenhuis in Toronto.

Ook in de National Hockey League (NHL) is met verslagenheid gereageerd op het overlijden van Cave. "De NHL-familie rouwt om het hartverscheurende overlijden van Colby Cave. Hij was een serieuze en hardwerkende speler en werd bewonderd door zijn teamgenoten en coaches", schrijft commissaris Gary Bettman van de NHL.

Dit seizoen was Cave goed voor één doelpunt in elf wedstrijden voor de Oilers. Hij was bezig aan zijn tweede seizoen bij Edmonton, nadat hij overkwam van Boston Bruins. Ook kwam hij tijdens deze jaargang uit voor Bakersfield Condors in de American Hockey League.

Het huidige seizoen in de NHL ligt momenteel stil vanwege de coronacrisis. De competitie werd op 12 maart onderbroken, drie weken voor het einde van de reguliere competitie.

