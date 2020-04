Rusland hoopt dat het internationaal olympisch comité (IOC) en het mondiale antidopingbureau WADA de dopingschorsing willen herzien vanwege de coronacrisis. Minister Oleg Matytsin van Sport vindt dat de prioriteiten nu elders moeten liggen.

Het WADA besloot Rusland eind 2019 voor vier jaar te verbannen van alle mondiale sportwedstrijden vanwege het sjoemelen met dopingdata. De Russen gingen in beroep bij het international sporttribunaal CAS, maar de zaak is uitgesteld vanwege de COVID-19-pandemie.

Voor Rusland is deze coronacrisis juist het moment om tot verzoening over te gaan. "De leiders van het IOC, het WADA en de rechters die de beslissing gaan nemen, moeten begrijpen dat we nu in een andere tijd leven", zei Matytsin vrijdag tijdens een virtuele persconferentie.

"Deze crisis die is gecreëerd en de verslechterde verhoudingen die daar deel van uitmaken, moeten tot een einde komen. Laten we deze bladzijde omslaan, want het is belangrijk om op dit moment samen op te trekken."

Rusland en het WADA hebben overigens al jarenlang een slechte verstandhouding. Het antidopingbureau legde in 2015 een door de staat gestuurd dopingsysteem bloot, waarna het Russische antidopingbureau RUSADA werd geschorst.

Mocht het CAS besluiten om de schorsing van Rusland te handhaven, dan betekent dat niet dat er de komende vier jaar helemaal geen Russische sporters mee mogen doen aan evenementen. Russen met een onbesproken reputatie worden namelijk niet geweerd.

