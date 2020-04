NOC*NSF onderzoekt of er extra steun moet komen voor topsporters die door de coronacrisis in financiële problemen zitten en niet kunnen terugvallen op bestaande regelingen. In samenwerking met de atletencommissie en belangenorganisatie NL Sporter maakt de sportkoepel een inventarisatie.

"We kijken naar sporters die bijvoorbeeld prijzengeld mislopen of zonder contract zitten. Maar ook naar de meer schrijnende gevallen, zoals atleten die hun huur nu niet meer kunnen betalen", zegt vicevoorzitter Mieke Cabout van de atletencommissie van NOC*NSF vrijdag in gesprek met NU.nl.

"Sommige topsporters maken gebruik van hun A-status of kunnen terugvallen op de overheid, waardoor ze geld krijgen. Wij zijn er voor de sporters die buiten die boot vallen. We kunnen niet garanderen dat iedereen financiële ondersteuning krijgt, maar we willen ons wel hardmaken voor een algemene regeling."

Door de coronacrisis liggen vrijwel alle sportevenementen in de wereld voorlopig stil. Daardoor hebben veel sporters minder of helemaal geen inkomen meer. Een groot financieel pijnpunt voor topsporters is het uitstel van de Olympische Spelen, die naar de zomer van 2021 zijn verplaatst.

Zo moest tafeltennisster Britt Eerland vertrekken bij haar Duitse club TuS Bad Driburg, waardoor ze zonder een groot deel van haar inkomsten kwam te zitten. NOC*NSF greep in door haar tijdelijk (een half jaar) een A-status te geven, waardoor ze alsnog zicht blijft houden op de Spelen in 2021.

'Hopen inventarisatie na Pasen rond te hebben'

Mogelijk biedt een dergelijke regeling uitkomst voor meer sporters. "Het zou kunnen dat we dat vaker gaan doen, maar daar valt nu niks over te zeggen", aldus Cabout. "Het is afwachten hoeveel sporters steun nodig hebben en hoe groot de financiële post gaat worden. Na de paasdagen hopen we de inventarisatie rond te hebben."

NOC*NSF trekt in deze kwestie op met de onafhankelijke belangenorganisatie NL Sporter. Hetteke Frima is daar het aanspreekpunt voor sporters die in financiële problemen zitten en heeft al gedupeerden uit verschillende sporten gesproken die niet kunnen terugvallen op bestaande regelingen.

"Beachvolleybalster Marleen van Iersel en haar partner Joyce Stubbe hebben veel kosten gemaakt voor de World Tour van de komende maanden, maar veel toernooien gaan niet door. Ze verdienen dus niks, maar moeten ondertussen wel thuis rond zien te komen", vertelt Frima.

"Zo zijn er ook sporters die hun contracten beëindigd zien worden en opeens zonder inkomen zitten. We houden op dit moment bij hoeveel het er zijn en welke problemen eraan ten grondslag liggen. Daarna gaan we naar het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om te kijken of zij willen helpen."

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.