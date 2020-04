De UFC heeft donderdag onder grote druk toch een streep gezet door UFC 249, het veelbesproken evenement dat de Amerikaanse vechtsportorganisatie volgende week zaterdag op een indianenreservaat in Californië wilde houden.

"We hebben vandaag een telefoontje gekregen van de hoogste bazen van Disney en de hoogste bazen van ESPN, en de machtige mensen daar hebben me gevraagd om het evenement niet te houden op 18 april", zegt UFC-baas Dana White tegen ESPN. Hij meldt ook dat zijn bond alle wedstrijden tot nader order heeft stilgelegd.

Disney is eigenaar van ESPN, de sportzender die vorig jaar een exclusieve deal sloot met de UFC voor de pay-per-viewrechten van de gevechten van de MMA-bond. UFC 249 zou ook uitgezonden worden via ESPN.

White kreeg de afgelopen weken veel kritiek in de VS, omdat de UFC als laatste grote sportorganisatie wedstrijden bleef organiseren in de coronacrisis. Evenementen op 21 maart, 28 maart en 11 april werden uiteindelijk afgelast, maar White deed er alles aan om UFC 249 wel door te laten gaan.

UFC-baas Dana White. (Foto: Pro Shots)

UFC 249 moest plaatsvinden op indianenreservaat

De UFC-baas meldde maandag dat hij een privé-eiland had gevonden waar atleten van buiten de VS zouden kunnen vechten. Vervolgens werd woensdag bekend dat UFC 249 gehouden zou worden in het Tachi Palace Casino Resort.

Dat resort ligt nabij de stad Fresno (Californië), op land dat eigendom is van de Tachi Yokut-stam, een inheems Noord-Amerikaans volk. De California State Athletic Commission heeft alle sportwedstrijden tot eind mei in de staat afgelast, maar op indianenreservaten zijn die regels niet van toepassing.

Desondanks bleven politici uit Californië druk uitoefenen op de UFC om het evenement van volgende week zaterdag af te gelasten. De Californische senator Dianne Feinstein zei donderdag in een verklaring dat ze "bezorgd" was over de berichten dat UFC 249 door zou gaan. "Dat is nu niet de juiste beslissing."

White besloot uiteindelijk om bakzeil te halen. "Het is vanaf het begin een gevecht geweest", zei de UFC-baas, die zijn fans beloofde dat er snel weer gevechten zullen zijn. "We zullen als eerste terug zijn. En als de wereld weer normaal is, zal er ook een groot gevecht in het Tachi Palace worden gehouden."

